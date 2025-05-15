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洛杉磯霧霾季來臨 打開空氣過濾機 午後最好別出門

洛杉磯訊
洛杉磯的霧霾全美最嚴重，且霧霾季通常長達五個月。（圖片來自Pexels網站）
洛杉磯的霧霾全美最嚴重，且霧霾季通常長達五個月。（圖片來自Pexels網站）

洛杉磯大都會區的季節不僅限冬、春、夏、秋四季，還有一個特殊的季節——霧霾季，通常每年5月開始。空氣質量專家指出，盡早完成活動，下午待在室內並打開空氣過濾機，是減少霧霾影響的好方法。

在霧霾問題上，洛杉磯擁有全美獨特地位。根據南海岸空氣質量管理局空氣質量評估經理愛普斯坦（Scott Epstein）說法，洛杉磯的霧霾濃度，全美最高。

霧霾季通常5月開始，持續至9月。愛普斯坦指出，洛杉磯擁有陽光明媚的天空、炎熱天氣、沙灘和山脈，而這些特點都與霧霾形成有關。陽光是形成臭氧和霧霾的關鍵成分之一；高溫則會加劇汙染物排放，進一步促成霧霾形成；而洛杉磯特殊地形，使得空氣汙染物容易被困在盆地內，較難散開。

了解霧霾情況對保護自己和親人至關重要。愛普斯坦提醒，空氣汙染並非總是可見，特別是在夏季午後，汙染通常更為嚴重，並且越往內陸地區，汙染情況越嚴重。兒童、年長者、孕婦以及有健康問題的人群，尤其容易受影響。為減少霧霾對健康的影響，愛普斯坦建議市民盡早完成活動，下午盡量待在室內，並開啟空氣清新機。同時，關注所在區域的空氣質量，也至關重要。

此外，南加州是擁有1700萬人口的繁榮社區，以及大量汽車，這也加劇霧霾的形成。愛普斯坦表示，隨著清潔技術的投資以及積極控制策略，洛杉磯霧霾問題在每一個霧霾季節都有所改善。「80年代初以來，我們已經將高峰臭氧濃度減少約一半」。

愛普斯坦建議市民使用南海岸AQMD的應用程序或訪問官網aqmd.gov，查看當地空氣質量監測數據。這些數據以簡單易懂的地圖形式呈現，幫助市民及時採取行動，保護自身健康。

洛杉磯 空氣汙染 大都會

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