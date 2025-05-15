華人10歲、3歲小姊妹登台說相聲 驚艷洛城

洛城姊妹花相聲檔、十歲的曾一伊（右）、三歲的曾一上（左）和她們的母親曾雅萍（中）。（記者楊青／攝影）

十歲和三歲！洛杉磯一對華人 姊妹花登台說相聲，驚艷南加州 。

來自安大略市的Jurupa社區，姊姊曾一伊、妹妹曾一上，兩人加起來還不到13歲，在台上用中文說相聲，已是老神在在，相互配合水乳交融。母親節 期間，姊妹倆頻頻受邀登台，講孝敬母親的小段子，台下掌聲雷動。

「曾一伊六歲時第一次登台說相聲」，母親曾雅萍介紹，那時大女兒從中國回來大概一年半，講英文越來越多，中文不太願意說。為讓孩子繼續學習中文，曾雅萍用中國的語文課本，每天帶孩子學中文。為提高孩子學習的趣味和實用性，曾雅萍還帶女兒參加朗誦和表演活動。

十歲的曾一伊（右）和三歲的曾一上（左）母親節期間登臺說相聲，驚艷南加州。（記者楊青/攝影）

曾雅萍隨後發現，女兒在台上很有感覺，中國傳媒大學畢業的她，開始訓練孩子在舞台上的表情與肢體表現。她接著嘗試讓孩子表演相聲，很快又發現女兒背稿很快，記詞準、台風穩。四年多時間，曾一伊已登上聖蓋博谷華人社區大小活動的許多舞台，相聲表演駕輕就熟。

洛城姊妹花相聲檔曾一伊（前中）、曾一上（前左）和她們的母親曾雅萍（前右），與邀請演出單位世界日報社長于趾琴（後中）、副總經理高梓原（後右）、世華婦女企管協會南加州分會李敏華（後左）。（檔案照）

剛剛三歲的曾一上，今年母親節期間第一次和姊姊聯袂登台。曾雅萍說，小女兒兩歲時，就在旁邊聼姊姊表演相聲，姊姊和她的搭檔台詞排練，妹妹經常不經意也說上幾句，「當時我很驚訝，她才兩歲怎麼記得這麼多？」曾雅萍隨後讓兩個女兒嘗試配合，「我會儘量讓妹妹說短些，像捧哏的角色一樣」。

洛城姊妹花相聲檔、十歲的曾一伊（中）、三歲的曾一上（左）和她們的母親曾雅萍（右）。（記者楊青／攝影）

幾經排練，孩子果然不出所望，甚至有時還指出姊姊漏掉哪個字，正確的應該如何等。曾雅萍說，排練的時候，孩子有時候也會忘詞，沒想到母親節表演那天，她們的狀況比平常排練更好。

日前在世界日報母親節活動的表演，有個小插曲，在姊妹倆上台前的20分鐘，妹妹在爸爸懷裡睡著，在台上主持節目的曾雅萍很著急，趕緊找來棒棒糖讓姊姊去把妹妹逗醒。妹妹醒來沒有哭鬧，立刻穿上衣服上台表演，完全沒有掉鏈子。