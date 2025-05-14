ICE逮捕父親 2孩被棄車內無法離開

川普上台以來，大規模逮捕和驅逐無證移民。（示意圖，本報系檔案照）

南加范杜拉縣（Ventura County）最近發生一起ICE移民 執法事件，一名父親在加油站 加油，至少六輛「執法車」突然出現將他包圍，並且逮捕帶走；但他車上，還留著兩個孩子，因不能開車無法離開。

根據加州中央海岸支持移民的非營利組織805 UndocuFund消息，這起移民執法事件，發生在5月4日上午9時30分左右，地點位范杜拉縣Oxnard市Ventura Road與Wooley Boulevard交口的一家加油站。

福斯新聞（FOX）報導，加油站員工Juan Conches在Instagram發視頻，分享他看到的現場情況。Conches稱，當時一名男子開卡車來到加油站，他正在加油時，至少六輛汽車出現並迅速將他包圍。該男子很快被帶走，但他的孩子們繼續留在車內，且無人看管。Conches認為，ICE一路跟蹤這名男子到加油站，並在這裡突襲。

805 UndocuFund確認，這兩名孩子中，一名是未成年，另一名雖「已達到獨立生活的年齡，但不能開車，當時處於困境，無法離開」。Conches幫助孩子把卡車挪出加油位置，孩子們表示，已聯繫姐姐前來接他們。截至目前，ICE與國土安全部尚未對此次拘捕事件作出回應，被捕男子的身分也沒有公布，拘留原因亦未明確。

川普上任後推動大規模驅逐和邊境安保政策，南加地區已發生多起移民執法事件。上個月，委內瑞拉同性戀化妝師Andry Hernandez Romero，被驅逐到薩爾瓦多 （El Salvador），並被關押在一所危險監獄。移民權利倡導者表示，該監獄對LGBTQ+群體缺乏保護，稱此次遣返等同「死刑判決」。

此前，ICE突襲波莫那市（Pomona）家得寶（Home Depot）停車場，拘留15至20名日薪工人。地區法官Jennifer Thurston強調此舉違反保護移民工人的憲法「第四修正案」。在另一起案件中，橙縣一對夫婦沒有任何犯罪記錄，在美國生活長達35年，卻被當局驅逐回哥倫比亞。

盡管國安部嚴苛的移民執法行動，遭到很多移民權利倡導者的反對，但據美聯社-NORC公共事務研究中心民調顯示，約46%的美國成年人，認可新政府移民政策的處理方式。