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洛市無家可歸者 6年來首減少

洛杉磯訊
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最新研究結果顯示，洛杉磯市無家可歸人數六年來首次下降。（示意圖來自Pexels網站）
最新研究結果顯示，洛杉磯市無家可歸人數六年來首次下降。（示意圖來自Pexels網站）

根據羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）城市韌性中心（Center for Urban Resilience）最新研究顯示，洛杉磯市無家可歸人數，六年來首次下降。

該研究於去年3月至8月期間進行，調查發現近75%的受訪者，在得到非營利組織「We Are LA」協助後，住房穩定性得到改善。該項研究的核心目的，是檢視洛杉磯市遊民治理基金運作的效果，並指出早期介入，是預防無家可歸的關鍵。「We Are LA」是專門提供法律援助的非營利組織，幫助洛杉磯市民解決驅逐令問題。該組織的專案工作人員，不僅為受助者提供法律協助，還會深入了解他們的背景，並探討導致其面臨無家可歸危機的原因。

該項研究還揭示，洛杉磯街頭的無家可歸人數減少10%，約100個遊民營地得到有效處理。相比2022年，永久安置住房的入住數量幾乎翻倍，高科技數據庫的使用，也有助追蹤無家可歸高風險人群，進一步優化資源分配。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，去年通過的立法，使洛市能夠建立一個全市範圍的數據庫，專門記錄所有可能面臨驅逐的居民。這樣的措施，將有助在他們流落街頭前，及時介入並提供保護。

其中一個典型案例，是Margo Gonzalez的經歷。她是洛杉磯市的退休員工，最近因疾病治療和需要照顧家人，醫療費用激增，差點失去住所。雖然一度面臨驅逐，但得益「We Are LA」協助，逃過一劫。她回憶，事情發展得非常快，突然就收到逐客令，還好他們幫助了我。

目前，洛杉磯市約有超過4萬人無家可歸。研究結果顯示，許多人成為無家可歸者，並非僅因精神健康或毒品問題，而是與其他健康問題和高額醫療費密切相關。

洛杉磯 遊民 醫療費

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