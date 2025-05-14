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18日公益籃球賽 8隊競技籌款助弱勢

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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第四屆公益籃球友誼邀請賽記者會圓滿舉行，主辦單位與球隊、協辦與贊助單位代表齊聚洛杉磯華僑文教服務中心，共同支持體育與公益結合。（記者張庭瑜／攝影）
第四屆公益籃球友誼邀請賽記者會圓滿舉行，主辦單位與球隊、協辦與贊助單位代表齊聚洛杉磯華僑文教服務中心，共同支持體育與公益結合。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯台美商會（TACCLA）主辦的第四屆「公益籃球友誼邀請賽」將於18日熱鬧登場。本屆賽事由中國信託銀行（CTBC Bank USA）與中華航空公司（China Airlines）協辦，共八支球隊參加，賽事結合體育競技與社區公益，所有門票收入捐贈饅頭基金會，幫助弱勢族群，傳遞愛心。

台美商會會長陳玲華指出，公益籃球友誼賽發展至今，已邁入第四年，從原本兩支球隊成長為八隊。透過籃球推廣健康生活方式，同時凝聚社區力量，是活動初衷。

今年活動一大亮點，為「IFan Half Court Challenge」中場遠距投籃挑戰，將從觀眾中抽選兩位幸運者進行挑戰，只要從中線投進一球，即可獲得由中華航空或長榮航空提供的來回商務艙機票一張。

北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長暨副召集人汪俊宇（中）在記者會中回顧活動歷史，強...
北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長暨副召集人汪俊宇（中）在記者會中回顧活動歷史，強調籃球運動串聯社區情感與企業力量。（記者張庭瑜／攝影）

北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長暨副召集人汪俊宇回顧活動歷程。他提到，過去比賽多為不同年齡混合對戰，但為讓每位球員都能盡情發揮，今年依年齡分組，並首度擴增至八支隊伍參賽。他風趣表示，年長球員「跳不高、但打得久」，球場上依舊充滿鬥志與活力。

多支參賽球隊代表與主辦單位合影，展示團結氣勢與比賽熱情。（記者張庭瑜／攝影）
多支參賽球隊代表與主辦單位合影，展示團結氣勢與比賽熱情。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍，肯定台美商會在推動僑社公益與健康生活方面的貢獻。她建議，未來賽事不妨加入啦啦隊比賽等元素，讓整體活動更具包容與娛樂性。副主任方瓊逸則介紹「愛僑卡」健檢方案與僑胞消費優惠，呼籲善用僑委會資源，關注自身健康。

陳玲華（中）在記者會中致詞，表示公益籃球邀請賽已成南加社區年度盛事，結合體育與公...
陳玲華（中）在記者會中致詞，表示公益籃球邀請賽已成南加社區年度盛事，結合體育與公益，廣受歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

公益合作單位饅頭基金會董事藍祖琳表示，非常榮幸連續第二年成為受贈對象。基金會透過「大饅頭」成人志工與「小饅頭」高中生志工群推展街頭送餐、食物備餐與公共服務，培養青少年社會責任與同理心。感謝台美商會與青商部的共同理念與行動，期許未來能將更多志工培養為下一代社區領袖。

主辦單位邀請僑界民眾踴躍觀賽，一張五美元門票，即可欣賞精采比賽、參加抽獎、享受餐飲與贈品，並一同為公益盡心。

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