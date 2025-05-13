我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日老婦遭當街刺死 15歲嫌犯供稱：想殺人 誰都可以

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

洛杉磯動物園將象移往狹小空間 愛象人士提告

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯動物園要把亞洲象Billy和Tina送往俄克拉荷馬州的土爾薩一個動物園。圖為大象Billy。（取自動物保護團體In defense of animals官網）
洛杉磯動物園要把亞洲象Billy和Tina送往俄克拉荷馬州的土爾薩一個動物園。圖為大象Billy。（取自動物保護團體In defense of animals官網）

洛杉磯愛象人士John Kelly提告洛杉磯動物園，將兩頭亞洲象Billy和Tina轉移到俄克拉荷馬州的土爾薩（Tulsa）一個動物園。愛象和環保人士認為，體型巨大的大象，應該有更加野生和寬闊的生活環境，而不是將它們長期困在狹小空間。

原告在訴狀中提到，洛杉磯動物園園長兼首席執行官Denise Verret多年來一直說，將Billy和Tina轉移到經過認證的野生動物保護區，今年4月22日地球日，卻公布這兩頭大象將被送往塔土爾薩的一個動物園。洛杉磯動物園當時稱，這樣做是為兩頭大象的福祉，提供它們和其它大象一起生活的機會。

原告稱，土爾薩動物園條件非常差，所謂的「大象保護區」，只是稍微大一點，「佔地17英畝，可供大象使用的土地，只有約11英畝。而該動物園已有五頭大象，Billy和Tina加入後，11英畝將飼養七頭大象，即每頭大象約佔1.57英畝」，而在大象的原始生態中，他們有時一天大約要步行50英里。」

原告向洛杉磯高等法院提告洛杉磯動物園「誤導性廣告」，並尋求禁令，禁止洛杉磯動物園將兩大象轉移到任何動物園或「未經認可的保護區或設施 」，原告同時認為，把動物尤其是大型野生動物關在動物園而不是保護區，會損害其身心健康。

原告表示，儘管多年來對大象的繁殖和圈養進行嚴格審查，洛杉磯動物園仍是一個殘酷、不人道和充滿創傷的地方，大象每天都要忍受痛苦，它們被隔離在幾乎沒有遮蔭的圍欄中，被迫站在堅硬沙地上，導致腳嚴重受傷，無法自由吃喜歡的植物。

洛杉磯 馬州

上一則

LAPD慶亞太裔傳統月 華裔女團A2O MAY驚艷

下一則

南加車禍4死 3人是手足 最小10歲

延伸閱讀

洛杉磯霧霾季到來 專家：這個時間段儘量別出門

洛杉磯霧霾季到來 專家：這個時間段儘量別出門
洛城搶匪再獲重判　連環作案入獄25年

洛城搶匪再獲重判　連環作案入獄25年
南加僑界書畫花藝展 6書法家、藝術家現場揮毫創作

南加僑界書畫花藝展 6書法家、藝術家現場揮毫創作
金山警長史考特 將返洛杉磯領導新警隊

金山警長史考特 將返洛杉磯領導新警隊
洛杉磯縣長巴格獲頒Woodbury大學榮譽博士

洛杉磯縣長巴格獲頒Woodbury大學榮譽博士
直擊洛縣博覽會 農場動物園吸睛 活動持續到26日

直擊洛縣博覽會 農場動物園吸睛 活動持續到26日

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

2025-05-07 12:56

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則