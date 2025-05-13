洛杉磯動物園將象移往狹小空間 愛象人士提告

洛杉磯動物園要把亞洲象Billy和Tina送往俄克拉荷馬州的土爾薩一個動物園。圖為大象Billy。（取自動物保護團體In defense of animals官網）

洛杉磯 愛象人士John Kelly提告洛杉磯動物園，將兩頭亞洲象Billy和Tina轉移到俄克拉荷馬州 的土爾薩（Tulsa）一個動物園。愛象和環保人士認為，體型巨大的大象，應該有更加野生和寬闊的生活環境，而不是將它們長期困在狹小空間。

原告在訴狀中提到，洛杉磯動物園園長兼首席執行官Denise Verret多年來一直說，將Billy和Tina轉移到經過認證的野生動物保護區，今年4月22日地球日，卻公布這兩頭大象將被送往塔土爾薩的一個動物園。洛杉磯動物園當時稱，這樣做是為兩頭大象的福祉，提供它們和其它大象一起生活的機會。

原告稱，土爾薩動物園條件非常差，所謂的「大象保護區」，只是稍微大一點，「佔地17英畝，可供大象使用的土地，只有約11英畝。而該動物園已有五頭大象，Billy和Tina加入後，11英畝將飼養七頭大象，即每頭大象約佔1.57英畝」，而在大象的原始生態中，他們有時一天大約要步行50英里。」

原告向洛杉磯高等法院提告洛杉磯動物園「誤導性廣告」，並尋求禁令，禁止洛杉磯動物園將兩大象轉移到任何動物園或「未經認可的保護區或設施 」，原告同時認為，把動物尤其是大型野生動物關在動物園而不是保護區，會損害其身心健康。

原告表示，儘管多年來對大象的繁殖和圈養進行嚴格審查，洛杉磯動物園仍是一個殘酷、不人道和充滿創傷的地方，大象每天都要忍受痛苦，它們被隔離在幾乎沒有遮蔭的圍欄中，被迫站在堅硬沙地上，導致腳嚴重受傷，無法自由吃喜歡的植物。