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南加車禍4死 3人是手足 最小10歲

聖伯納汀諾訊
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車禍導致四名乘客全部身亡，其中三人是兄弟姊妹。（GoFundMe籌款頁面）
車禍導致四名乘客全部身亡，其中三人是兄弟姊妹。（GoFundMe籌款頁面）

南加內陸地區發生慘烈車禍，導致車內四名乘客全部身亡，遇害者身分被證實是一名父親和他的三個孩子，其中最小的僅10歲。事故原因仍在調查中。

KTLA5電視台報導指出，這起致命交通事故發生在聖伯納汀諾縣（San Bernardino）巴士度（barstow）附近， 40號公路西行方向。據加州公路巡警局（CHP）消息，事發在4日早上7時45分左右。當局稱，肇事車輛是一部載有四名乘客的道奇公羊（Dodge Ram）皮卡車，事故發生時，這部車失控偏離道路，駛入沙漠泥土中並多次翻滾。

CHP稱，司機偏離道路，「原因仍在調查中」。三名乘客被拋出車外當場死亡，第四名受害者在現場傷重不治。根據CHP事故報告，另有一名傷者被困車內，部分身體卡在側翻車輛外。

報導指出，司機是35歲的Bryce Martinez，另外三名遇難者都是他的孩子，分別是17歲的Cole、15歲的Trent和10歲的Sailor。

事故發生後，孩子母親陷入巨大悲痛中。為安葬孩子而設立的GoFundMe籌款頁面顯示，發生這樣的事「出乎意料，令人心碎」。

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