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獲獎華女教師性侵小學生 重判30年

聖地牙哥訊
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華女教師因性侵兩名六年級男學生，10日被判刑30年，不得假釋。（NBC 7電視台）
華女教師因性侵兩名六年級男學生，10日被判刑30年，不得假釋。（NBC 7電視台）

曾獲聖地牙哥縣年度教師殊榮的36歲小學教師Jacqueline Ma（以下簡稱馬女），因性侵兩名六年級男學生，日前被判刑30年，不得假釋。此案震驚社區，法官形容她的行為是「長期且有計畫的兒童性侵」。

根據聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）報導，馬女曾任教Lincoln Acres小學，今年2月5日承認強制猥褻兩名未滿14歲男童，並承認另一起類似罪行，同時認罪持有兒童色情內容。檢方指出，馬以「禮物、食物與特別關注」誘導受害人，甚至幫他們寫功課，進而培養關係。

在聖地牙哥縣朱拉維斯塔高等法院（Chula Vista Superior Court）判刑前，法官Enrique Camarena直言，「這不是一時的錯誤或惡行，而是長時間在光天化日下進行的性侵，被告因曾是得獎教師，而躲避審查」。

在法庭上，身穿囚服、雙手上銬的馬女當庭向受害者與家屬道歉，表示「辱沒了教育這份神聖職業」。她哽咽說，「我濫用權力，控制並欺騙這些孩子。他們原本應該在操場上無憂無慮玩耍，我奪走了他們的童年。」

馬女承認操控孩子與其家庭，並坦言，「我當著父母的面撒謊，卻在背後傷害他們的兒子。我只祈禱所有受影響的人，能獲得更多保護與力量。」

檢察官Drew Hart表示，儘管馬女在庭上表現出悔意並承擔責任，法院仍認為必須對其長期且嚴重的性侵給予應有懲罰。12歲受害男童的母親未發表聲明，11歲受害者的母親則由檢察官轉述，「我們曾信任她，如今目瞪口呆。」

Hart補充，「這些家長認識馬女，也信任並把孩子交給她照顧，如今發現孩子竟被她傷害，打擊極為沉重。」

除須繳納數千美元罰金並登記為性犯罪者外，馬女將無法假釋，須服滿30年刑期才能申請釋放。馬女自2013年起在國家學區（National School District）教五、六年級。 2022年8月，她被評為聖地牙哥縣年度教師之一，七個月後她被捕。 2023年3月，一名12歲男孩的父母向國家市（National City）警方舉報，懷疑兒子與教師馬女有不正當關係。

Hart稱，馬女一直使用電子遊戲聊天室和家用平板電腦與這名12歲孩子交流。兩人的肉體關係始於2022年底，也就是男孩父母發現這些資訊的幾個月前。

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