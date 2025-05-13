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富蘭克林基⾦會歡慶⺟親節 ⼤通銀獎助特殊孩童

記者張宏╱洛杉磯報導
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美國富蘭克林基金會10日在天普市舉辦「美麗的詩 歌頌母親」活動，得到美國大通銀行（First General Bank）和美國華人婦女會等組織的支持和幫助，大通銀行為八名特殊孩子頒發獎助學金，Pro A Motor公司也為孩子們準備助學金。

活動現場布置溫馨，170多人聚集一堂慶祝母親節。華人婦女會會長鐘學正和會員們為每位特殊家庭媽媽捐贈60盆顏色各異蘭花，她表示，這些媽媽非常不易，能幫助她們，大家都很開心。

孩子們準備舞蹈、歌曲和詩朗誦等各式節目感謝媽媽辛苦付出，由新橋社交中心特殊孩子演出的話劇「皇帝的新裝」獲得⼀致贊賞。主持人雅娟也是一個自閉孩子的媽媽，對各種艱辛更有感觸，因此主持起來格外動容。

基金會理事楊莘蒂表示，基金會連續八年頒發獎助學金，每年大約有10個孩子獲得，迄今已有70多人次獲得基金會頒發的助學金。

活動準備很多禮品抽獎，基金會會長赫景秀表示，很多愛心人士捐出很有價值的獎品，如理事海亞蘭捐出上千美元黑珍珠項鍊，高中生Cheng Ma捐出四用小空調和空氣炸鍋等上千美元禮物。作為特殊孩子的母親，要比普通母親承擔更多，但她們依然能關心他人和自身，如Irene Liang兩個孩子參加畫展貢獻多幅畫作，這次要給孩子們獎學金，Irene堅決不要，要把有限資金給予更有需要的家長和孩子。

華人 母親節 天普

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