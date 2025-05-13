LAPD慶亞太裔傳統月 華裔女團A2O MAY驚艷

年的表演節目精彩紛呈，包括夏威夷風情舞。（記者劉子為╱攝影）

為慶祝亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），洛杉磯 市警局（LAPD）日前在總部舉行慶典活動，現場匯聚來自各族裔的警官和社群成員，一同沉浸在亞太文化的美食與表演中。其中，由中國成員組成、面向全球市場的新生代女團A2O MAY驚喜登場，接連演唱兩首代表作「Under My Skin」與「Boss」的英文版，青春洋溢的唱跳舞台瞬間點燃全場。

洛杉磯市警局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，能與大家一同慶祝亞太裔傳統月，是榮耀與福氣。

長年支持此活動的洛杉磯市議員李正皓（John Lee）指出，亞太裔社區一直是推動洛杉磯前進的重要力量。「作為洛杉磯土生土長的亞裔 ，我從小在電視上看到的警察形象，如今已經在現實中出現更多像我一樣的亞裔面孔，這讓我深感自豪。」

今年的表演節目精彩紛呈，包括韓國傳統擊鼓、夏威夷風情舞、泰國舞等多種亞太文化展演，讓現場民眾目不暇接。去年底剛出道的女團A2O MAY則以活力四射的演出引起廣泛關注。該團由來自中國的朱晨予CHENYU、李詩潔SHIJIE、曲唱QUCHANG，及兩位美籍華人陳佳儀MICHE、陳佳辰KAT組成，五人風格各異、魅力十足。

李詩潔表示，「這次能為LAPD的警官及四大部門表演，對我們來說特別有意義，也是非常難得的經驗。警官們完全展現出我們新歌Boss的精神，我們很感謝，也很榮幸能在這裡登台。」