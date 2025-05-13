南京飛鷹．航線團 洛城走訪孫中山足跡

陳燦培（前排左三）主持捐贈文物儀式。（主辦方提供）

南京中山陵園管理局「飛鷹．航線」史料尋訪團近日到訪洛杉磯 ，實地瞭解當年孫中山先生在洛杉磯的足跡，以及早期華人的歷史。史料尋訪團獲南加州 僑團首長熱情歡迎接待，美國飛虎隊研究院院長陳燦培向尋訪團捐贈數十件孫中山及抗戰時期的文物。

該尋訪團成員包括孫中山紀念館館長鄢增華、南京抗日航空烈士紀念館職員竇若琪。在院長陳燦培、執行會長梁玉霞陪同下，鄢增華及竇若琪走訪當年孫中山在洛杉磯的足跡，分別前往南巴沙迪那的安利安他教堂（Oneonta Church ），觀賞孫中山親手種植代表「推翻滿清」的木蓮樹、代表「中國共和」的大楓樹。然後前往華埠中央廣場，向孫中山先生銅像致敬；並前往華美博物館參觀，瞭解早期華人在洛杉磯的事蹟，以及當年孫中山在羅省廣場演說及翠花樓（因興建聯合車站而拆除）險遭刺殺的遺址。

出席歡迎晚宴的嘉賓及僑團首長包括中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、文化領事柴贇等。陳燦培在會場展示數十件孫中山先生及抗戰時期的文物，同時進行簡單而隆重的捐贈儀式，由孫中山紀念館館長鄢增華、南京抗日航空烈士紀念館竇若琪接收後帶回去做典藏及展覽。