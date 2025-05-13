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耗資6.4億 橙縣首輛有軌電車 明年春季營運

記者趙健╱綜合報導
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4英里長的電車路線預計將於2026年春季開始客運服務。（橙縣交通管理局）
4英里長的電車路線預計將於2026年春季開始客運服務。（橙縣交通管理局）

橙縣交通管理局（OCTA）7日公布首輛將在橙縣有軌電車系統上運行的電車，這是該縣第一輛現代化電動有軌電車，也是橙縣重要的零排放交通方式。這條4英里長的電車路線，預計將於2026年春季開始客運服務。

該車由位於沙加緬度市的西門子交通公司（Siemens Mobility）製造，是橙縣八輛有軌電車訂單中交付的第一輛。電車展示活動在聖塔安那（Santa Ana）的有軌電車基地舉行，與會者受邀參觀電車並了解其設計和特色。

「這對橙縣來說，是一個激動人心的時刻，也是橙縣在系統運作方面取得重大進展的標誌。」OCTA主席、橙縣縣政委員會主席查菲（Doug Chaffee）表示，期待這樣一種安全可靠的交通選擇，更好將人們與居住、工作和消磨時間的地方連接起來。

據OCTA官網，西門子S700型電車長90英尺，最多可容納211名乘客，包括62個座位、149個站位。這些車輛大多地板較低，每側有四個雙門，並鉸接成三個部分，以便轉彎。該車輛設計符合身障人士需求，配備液壓登車裝置，方便使用移動設備、嬰兒車和自行車的乘客進出。

這條耗資約6億4900萬美元的軌道路線，將在聖塔安那和園林市（Garden Grove）之間運行4英里的路線，使用歷史悠久的太平洋電氣鐵路和城市街道。該線路西起Harbor Boulevard和Westminster Avenue，東至聖塔安那地區交通中心(Santa Ana Regional Transportation Center)。有軌電車每10至15分鐘一班，每個方向停靠10站。

目前，電車工程軌道已全線完工，整體完成率約92%。電車測試預計將於未來幾周開始，經過數月測試後，預計將於2026年春季營運。

據悉，與近年來許多基礎設施項目一樣，橙縣有軌電車建設也面臨延誤和成本超支困擾。該計畫原定2022年開放，目前成本已增加逾1億美元，這筆費用由2023年新發放的州政府資金承擔。

首輛橙縣有軌電車7日亮相。（橙縣交通管理局）
首輛橙縣有軌電車7日亮相。（橙縣交通管理局）

橙縣 西門子 Boulevard

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