阿罕布拉市華人被闖空門 痛失傳家寶

阿罕布拉一對華人夫婦遭竊，痛失傳家寶。（取材自KTLA電視台）

近日，南加州華人 聚居城市阿罕布拉 市（Alhambra）入室竊盜頻傳，一對華人夫婦家中遭竊，損失慘重，連珍貴傳家寶，也被盜走。兩人心碎之餘挺身而出，呼籲社區民眾提高警覺，加強防範。

受害者周倪（Nghi Chau，音譯）與丈夫李平（Ping Li，音譯）表示，家中遭賊人闖入，讓他們身心俱疲。更令他們心痛的是，許多被盜物品，是已逝親人贈送的紀念品，有無可取代的情感價值。

阿罕布拉警局消息，這起案件發生在9日中午12時左右。竊案發生時，屋內多數監視器遭人關閉，幸好其中一台仍有拍下疑似嫌犯的身影。警方目前尚未公布嫌犯的體貌特徵。

在接受KTLA電視台訪問時，周倪談及家中遭竊的經歷情緒崩潰，回憶珍貴物品被奪走的畫面，令她無法自抑。「真的很難受，因為有些結婚禮物，是我奶奶送的，但奶奶已經不在了」。訪談中，周倪一度哽咽難言，靠在丈夫懷中稍作平復，隨後堅強繼續受訪，希望藉此提醒社區民眾防範類似案件。

她表示，原本為防盜，將貴重物品放進背包藏好，希望能逃脫竊賊的覬覦，但最終仍不幸失竊。「我知道背這個背包外出不安全，所以沒戴，但還是失去了……那是我原本想留給孩子的東西。」

阿罕布拉警局指出，近期當地確實發生多起類似的入室竊案。就在上周，警方逮捕一個由三名成員組成的竊盜團夥，該團夥假冒Uber Eats外送員試圖闖空門。警方呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情況，應立即撥打911報案，切勿自行與嫌犯對峙，以免發生危險。警方還提醒居民加強家庭安全設施，檢查監視器運作狀況，並與鄰里保持密切聯繫，共同守護社區安全。