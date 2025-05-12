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母親節意外的禮物 平台推出超大優惠

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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蔡女士分享的訂單截圖，不算消費只需要支付約5美元。（蔡女士提供）
蔡女士分享的訂單截圖，不算消費只需要支付約5美元。（蔡女士提供）

母親節期間，許多媽媽收到子女與親人的禮物，而一些大型商家和平台，也在此時推出超大優惠和折扣，令不少華人媽媽感到意外的驚喜與實惠。亞馬遜Amazon） Prime平台在3日前都還有優惠。

DoorDash在母親節周末，即5月10日至11日，推出這項優惠。只需在平台上選購一束鮮花，便可在參與活動的商家購買「免費的」75美元商品。

住在巴沙迪那市的蔡女士表示，她在社群平台看到這項優惠活動，於母親節前一天（即5月10日）下單，選擇了18美元的向日葵、繡球花和尤加利花束，加上平台的服務費等，總共支付18.3美元。下單後，她成功解鎖優惠，選擇在Vons超市購買水果、雞蛋、麥片等食物，還包括幾袋巧克力，總價76.71美元。扣除小費，她最終僅支付約5美元。

除DoorDash外，亞馬遜、熊貓快餐、Whole Foods、肯德基等商家，也推出各種母親節優惠，例如透過Amazon Prime在5月13日前從Whole Foods訂購，可享有9.99美元購買15枝鬱金香的特惠價格。母親節成為商家回饋顧客與衝業績的一個重要時刻，不僅讓媽媽收到意外驚喜，也讓家人在這一天，一同分享更多溫馨與快樂時光。

DoorDash在母親節周末推出的「為媽媽們準備的75元免費好禮」活動。(Doo...
DoorDash在母親節周末推出的「為媽媽們準備的75元免費好禮」活動。(DoorDash平台截圖）
蔡女士收到的母親節免費驚喜。（蔡女士提供）
蔡女士收到的母親節免費驚喜。（蔡女士提供）

母親節 亞馬遜 Amazon

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