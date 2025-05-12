華人聚餐開心過母親節 盡量避談關稅

餐廳為母親節促銷。（記者啟鉻／攝影）

母親節 為南加華人 社區帶來熱鬧氣氛，11日街頭花攤飄著鮮花香氣，餐廳顧客絡繹不絕。花店應景鮮花幾近售罄，蛋糕店也有不少為母親準備驚喜的顧客。有母親說，不求子女太破費，一聲問候也足以暖心。有晚輩表示，為了不掃興，飯桌上盡量避談關稅 、物價或工作壓力，只想讓母親開心享受親情與祝福。

奇諾岡華人餐廳Ray's Duck House，上午開始營業後，前來就餐的顧客就絡繹不絕；很多是家庭為單位，扶老攜幼，有的家庭還特意訂了包房聚餐。由於餐位有限，部分顧客在門口等候；前來就餐的奇諾岡華協創辦人廖偉民表示，平時他偶爾到餐廳就餐，今天是母親節，顧客要更多一些。餐廳老闆不停招呼客人入座，非常繁忙。還有一家BBQ餐廳為母親節促銷，張貼「所有媽媽進店即送針織毛線花一支，會員選擇黃金及以上套餐，即可送母親節定製禮包」。

羅蘭岡的Diamond Plaza停車場一位難求，該廣場規模較大的半島海鮮酒家為慶祝母親節，特意在餐廳大屏幕顯示「祝大家母親節快樂」，還有其它祝福母親節詞句，營造節日溫馨氣氛。當天該餐廳門口等待就餐的顧客，也排起長隊。業者表示，不少顧客手捧鮮花到來，還有攙扶老母親，並邀請親友一起就餐的。一位受邀晚輩郭先生表示，當天是母親節，不能說掃興的話。另一位Jay Lee說，更不能談一些敏感話題，比如關稅、通膨、離職等。

羅蘭岡Colima路上一家華資鮮花業者Zou先生表示，花店生意比平時好，但也受通膨及關稅影響；部分鮮花從中國南方進口，價格調漲壓力比較大。他為了留住客人，盡量將漲價壓力內部消化；但未來如何，還要觀望。不過，也有顧客Henry表示，為了在節日表達對母親祝福，即使鮮花價格高一些，只要可以承受，還是會買。

內陸厄浦蘭市（Upland）張姓一家前往哈仙達岡的一家南方風味中餐館聚餐，張先生表示，雖然年逾七旬的老母親一再叮囑，不要太破費，只要表達心意就行，但他覺得一年一次母親節，還是要讓媽媽高興，因此選擇全家外出就餐。點餐時他不忘為母親要了一碗長壽麵。