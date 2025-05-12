我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

華人聚餐開心過母親節 盡量避談關稅

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
餐廳為母親節促銷。（記者啟鉻／攝影）
餐廳為母親節促銷。（記者啟鉻／攝影）

母親節為南加華人社區帶來熱鬧氣氛，11日街頭花攤飄著鮮花香氣，餐廳顧客絡繹不絕。花店應景鮮花幾近售罄，蛋糕店也有不少為母親準備驚喜的顧客。有母親說，不求子女太破費，一聲問候也足以暖心。有晚輩表示，為了不掃興，飯桌上盡量避談關稅、物價或工作壓力，只想讓母親開心享受親情與祝福。

奇諾岡華人餐廳Ray's Duck House，上午開始營業後，前來就餐的顧客就絡繹不絕；很多是家庭為單位，扶老攜幼，有的家庭還特意訂了包房聚餐。由於餐位有限，部分顧客在門口等候；前來就餐的奇諾岡華協創辦人廖偉民表示，平時他偶爾到餐廳就餐，今天是母親節，顧客要更多一些。餐廳老闆不停招呼客人入座，非常繁忙。還有一家BBQ餐廳為母親節促銷，張貼「所有媽媽進店即送針織毛線花一支，會員選擇黃金及以上套餐，即可送母親節定製禮包」。

羅蘭岡的Diamond Plaza停車場一位難求，該廣場規模較大的半島海鮮酒家為慶祝母親節，特意在餐廳大屏幕顯示「祝大家母親節快樂」，還有其它祝福母親節詞句，營造節日溫馨氣氛。當天該餐廳門口等待就餐的顧客，也排起長隊。業者表示，不少顧客手捧鮮花到來，還有攙扶老母親，並邀請親友一起就餐的。一位受邀晚輩郭先生表示，當天是母親節，不能說掃興的話。另一位Jay Lee說，更不能談一些敏感話題，比如關稅、通膨、離職等。

羅蘭岡Colima路上一家華資鮮花業者Zou先生表示，花店生意比平時好，但也受通膨及關稅影響；部分鮮花從中國南方進口，價格調漲壓力比較大。他為了留住客人，盡量將漲價壓力內部消化；但未來如何，還要觀望。不過，也有顧客Henry表示，為了在節日表達對母親祝福，即使鮮花價格高一些，只要可以承受，還是會買。

內陸厄浦蘭市（Upland）張姓一家前往哈仙達岡的一家南方風味中餐館聚餐，張先生表示，雖然年逾七旬的老母親一再叮囑，不要太破費，只要表達心意就行，但他覺得一年一次母親節，還是要讓媽媽高興，因此選擇全家外出就餐。點餐時他不忘為母親要了一碗長壽麵。

還有不少華人在家團聚，或者與友人健行在室外聚餐，也有選擇觀看電影、逛洛杉磯市中心時尚區花市、參加洛杉磯縣博覽會等，慶祝母親節的方式各有特點。

餐廳顧客在母親節當天絡繹不絕。（記者啟鉻／攝影）
餐廳顧客在母親節當天絡繹不絕。（記者啟鉻／攝影）

母親節 華人 關稅

上一則

洋人也愛中醫保健 針灸拔罐成日常

下一則

桃子保冷袋又爆火 轉售價飆升七倍

延伸閱讀

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本
好康報您知／海鷗超市(Galleria Food Wholesale Market)

好康報您知／海鷗超市(Galleria Food Wholesale Market)
好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）
好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）
小雅屋母親節蛋糕 4/20前預購享早鳥85折

小雅屋母親節蛋糕 4/20前預購享早鳥85折
羅蘭岡砸車橫行報警無果 華人出奇招「偽裝破車」自保

羅蘭岡砸車橫行報警無果 華人出奇招「偽裝破車」自保

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
帳單顯示，醫師診察費750美元並無保險折抵，需自費支付377.67美元。該家庭指出，同次看診卻收到兩張獨立帳單，凸顯美國醫療費用與系統結構的複雜性（圖／受訪者提供）

沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼

2025-05-04 21:17
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查