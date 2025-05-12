貿易戰正酣 母親節、畢業季鮮花漲 南加好市多也三級跳

母親節，南加州處處鮮花海洋。（記者楊青/攝影）

南加母親節 周末，成了鮮花的海洋。洛杉磯鮮花批發市場、超級大賣場、各地超市、社區街頭，11日到處可見手捧鮮花的男女。鮮花業者表示，母親節就像是鮮花行業的「超級碗」，買花送給母親和家中長者的消費者特別多，加上準備登場的加州大學 （UC）和加州州立大學（Cal State U.）畢業季，鮮花供不應求。

亞凱迪亞居民陳太太表示，她平常都是用自己後院種植的鮮花裝飾房間，但母親節不同，一定要買幾束漂亮的鮮花送給母親和長輩，才算過節。不過她表示，今年鮮花比往年貴不少，比如她最喜歡的黃玫瑰，一打28.99美元，比往年上漲約五美元。

「小資超市」Trader Joe's聖蓋博谷山腳地區的多家分店，11日買花人潮洶湧，消費者大多數是女性，少數男士也穿插其中。Trader joe's格蘭杜拉（Glendora）分店值班經理表示，母親節與情人節不同，買花的大多數是女性，他笑言「女性還是比男性細心，更會疼愛母親」。貿易戰似乎影響今年母親節的花卉價格，尤其是進口切花（cut flowers，泛指花材），比如玫瑰和牡丹等，價格都比往年高，也正因這一點，他們今年特別準備大量經濟實惠型的鮮花，比如五美元一把鬱金香，近10美元的綜合玫瑰，帶盆的綉球花和薰衣草，還有更便宜的時令花束，三、五美元就能表達心意，讓大家買得起，高興過節。

通常比普通超市便宜20至30%的洛杉磯鮮花批發市場，今年母親節鮮花價格也普遍升高，特級玫瑰兩打30美元左右，而去年是22美元。業者表示，今年母親節的鮮花進貨成本增加25%，他們雖然盡量讓利，但價格確實比以前升高不少，比如高檔花卉中的牡丹，這個季節本來是它們最便宜的時候，批發價可以13到14美元一打，今年起碼要22美元，零售價更貴。

多年各種商品都不輕易漲價的好市多 ，今年母親節的鮮花價格也三級跳，特級大玫瑰從不久前的17.99美元到18.99美元，再到母親節當天的19.99美元。11日在聖迪瑪斯市（San Dimas）好市多採購的林先生表示，他家當天主辦母親節大聚會，四個家庭四位母親歡聚，鮮花、酒、肉類和海鮮，他預算300美元，比上年增加20%左右。