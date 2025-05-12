我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

貿易戰正酣 母親節、畢業季鮮花漲 南加好市多也三級跳

記者楊青/洛杉磯報導
母親節，南加州處處鮮花海洋。（記者楊青/攝影）
母親節，南加州處處鮮花海洋。（記者楊青/攝影）

南加母親節周末，成了鮮花的海洋。洛杉磯鮮花批發市場、超級大賣場、各地超市、社區街頭，11日到處可見手捧鮮花的男女。鮮花業者表示，母親節就像是鮮花行業的「超級碗」，買花送給母親和家中長者的消費者特別多，加上準備登場的加州大學（UC）和加州州立大學（Cal State U.）畢業季，鮮花供不應求。

亞凱迪亞居民陳太太表示，她平常都是用自己後院種植的鮮花裝飾房間，但母親節不同，一定要買幾束漂亮的鮮花送給母親和長輩，才算過節。不過她表示，今年鮮花比往年貴不少，比如她最喜歡的黃玫瑰，一打28.99美元，比往年上漲約五美元。

「小資超市」Trader Joe's聖蓋博谷山腳地區的多家分店，11日買花人潮洶湧，消費者大多數是女性，少數男士也穿插其中。Trader joe's格蘭杜拉（Glendora）分店值班經理表示，母親節與情人節不同，買花的大多數是女性，他笑言「女性還是比男性細心，更會疼愛母親」。貿易戰似乎影響今年母親節的花卉價格，尤其是進口切花（cut flowers，泛指花材），比如玫瑰和牡丹等，價格都比往年高，也正因這一點，他們今年特別準備大量經濟實惠型的鮮花，比如五美元一把鬱金香，近10美元的綜合玫瑰，帶盆的綉球花和薰衣草，還有更便宜的時令花束，三、五美元就能表達心意，讓大家買得起，高興過節。

通常比普通超市便宜20至30%的洛杉磯鮮花批發市場，今年母親節鮮花價格也普遍升高，特級玫瑰兩打30美元左右，而去年是22美元。業者表示，今年母親節的鮮花進貨成本增加25%，他們雖然盡量讓利，但價格確實比以前升高不少，比如高檔花卉中的牡丹，這個季節本來是它們最便宜的時候，批發價可以13到14美元一打，今年起碼要22美元，零售價更貴。

多年各種商品都不輕易漲價的好市多，今年母親節的鮮花價格也三級跳，特級大玫瑰從不久前的17.99美元到18.99美元，再到母親節當天的19.99美元。11日在聖迪瑪斯市（San Dimas）好市多採購的林先生表示，他家當天主辦母親節大聚會，四個家庭四位母親歡聚，鮮花、酒、肉類和海鮮，他預算300美元，比上年增加20%左右。

母親節 加州大學 好市多

上一則

南加大專校友會首屆雙親節 千人感恩父母

下一則

亞馬遜女送貨員 疑民宅前上大號

延伸閱讀

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本
這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮
林心如曬8歲女兒母親節卡片 「全英文手寫信」網讚爆

林心如曬8歲女兒母親節卡片 「全英文手寫信」網讚爆
台北羽賽／母親節無緣奪冠 周天成：我還是媽媽的驕傲吧

台北羽賽／母親節無緣奪冠 周天成：我還是媽媽的驕傲吧
母親節媽媽想要的不是鮮花禮物 而是這些意想不到的…

母親節媽媽想要的不是鮮花禮物 而是這些意想不到的…
女星安柏赫德 在母親節宣布喜獲龍鳳胎

女星安柏赫德 在母親節宣布喜獲龍鳳胎

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
帳單顯示，醫師診察費750美元並無保險折抵，需自費支付377.67美元。該家庭指出，同次看診卻收到兩張獨立帳單，凸顯美國醫療費用與系統結構的複雜性（圖／受訪者提供）

沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼

2025-05-04 21:17
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查