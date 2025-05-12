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60號公路遊覽車事故 1死32傷

洛杉磯訊
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車禍發生在母親節早上，加劇事故的「災難性」。（截圖至KTLA5電視台視頻）
車禍發生在母親節早上，加劇事故的「災難性」。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛杉磯縣華人聚居區哈仙達岡（Hacienda Heights）11日凌晨，發生死傷慘重大車禍。一輛旅遊巴士在60號公路與休旅車（SUV）相撞，已造成一人死亡，32人住院，其中兩人傷勢危急。事故原因仍在調查中。

KTLA 5電視台報導，洛縣消防局發言人Fred Fielding表示，消防隊11日凌晨5時7分出動，幾分鐘內趕到現場，處理哈仙達大道 (Hacienda Boulevard) 附近一起涉及火災的交通事故。

救援人員到現場時，SUV車已被大火吞噬。這起事故已造成一人死亡，經確認，死者是SUV車的司機，也是這部車內唯一人員。加州公路巡警局（CHP）警官Zachary Salazar表示，兩車劇烈碰撞後，SUV嚴重變形，司機被困車內，無法脫身。

旅遊巴士包括司機在內共63人，其中32人受傷被送往附近醫院治療，兩人情況危急。另外31名乘客沒有受傷。

據悉，這輛旅遊巴士當時從棕櫚泉附近的莫倫戈賭場（Morongo Casino）前往韓國城，途中發生致命交通事故。碰撞中，巴士前端嚴重受損，擋風玻璃破碎，附近路肩上狼藉一片。車上一名乘客Joe Runnel回憶事發經過，碰撞發生時，他從巴士的後座直接被拋到三、四個座位遠的地板上，玻璃砸在乘客身上，人們大喊大叫，都在「求神保佑」。

一名目擊者當時正在60號公路西行，他稱事態發展很快，每個司機都試圖停車，但根本沒有足夠時間。目擊者Cesar表示，這起悲慘的車禍發生在母親節早上，加劇事故的「災難性」，「現場一片混亂，到處都是紅色警燈，今天是母親節，以這種方式開始，真令人難過。」

事故發生後，當局宣布，60號公路向西行駛的Azusa Avenue 、Hacienda Boulevard間路段關閉；當天上午7時30分左右，已有部分車道開放，當日中午已全線恢復通車。

巴士車前端嚴重受損，擋風玻璃破碎，附近路肩上狼藉一片。（截圖至KTLA5電視台視...
巴士車前端嚴重受損，擋風玻璃破碎，附近路肩上狼藉一片。（截圖至KTLA5電視台視頻）
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至...
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

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