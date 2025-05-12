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洋人也愛中醫保健 針灸拔罐成日常

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
李景新在南加州從事中醫事業已經超過40年。（記者朱敏梓╱攝影）
李景新在南加州從事中醫事業已經超過40年。（記者朱敏梓╱攝影）

隨著中醫文化逐漸進入主流保健市場，越來越多不同背景的族群對古老的東方醫學產生興趣，特別是針灸、拔罐等傳統的中醫療法，尤其是在加州，中醫的獨特療法吸引了不少洋人，並成為他們健康生活的一部分。

自1970年代以來，加州便立法承認針灸的合法性，並積極推動其在醫療體系中的應用。

李景新醫師在南加州從事中醫業已經40多年，曾任加州中醫公會名譽會長及北美中西醫結合協會名譽會長。他在與美國患者的接觸中發現，許多洋人在治療過程中逐漸認識到中醫的獨特價值。他回憶道：「當我打算開設自己的中醫診所時，我選擇了格蘭岱（Glendale）這個有著大量非華人聚集的城市。當我把大大的「針灸」兩個字掛在診所門口時，很多洋人患者都對此感興趣，開始了解和嘗試中醫。」

李景新說，最初來到診所的很多人是出於好奇，尤其是在初次接受針灸時，大家的第一個問題就是「會不會痛」。這一疑慮普遍存在於西方人中。但隨著針灸療程的進行，許多患者發現，針灸不僅能有效減輕他們的疼痛，而且不像他們想像中的那麼痛苦，反而能給身體帶來明顯的放鬆效果。尤其是那些長期服用止痛藥的患者，他們發現，針灸能刺激身體的自我修復機制，幫助產生天然的止痛物質，從而避免了西藥容易成癮的問題。

李景新指出，美國人對新鮮事物充滿好奇，特別是對天然療法有濃厚的興趣。一方面，美國人喜歡探索未知的事情，另一方面，許多人崇尚自然療法，這使得中醫在美國獲得了良好的發展契機。特別是90年代，隨著印度瑜伽和中國打坐等東方文化逐漸進入美國市場，更多的人開始認識到中醫的獨特價值。在他與病患的交流中，李景新也會積極向他們介紹中醫的哲學和文化，並強調其整體調理健康的理念。

李景新回憶說，當他在格蘭岱的診所租約到期後，他被邀請進駐到另一棟醫學大樓，這裡的其他診所全都是西醫。在與這些西醫的合作中，李景新發現，許多西醫也開始認可中醫的療效，並將中醫作為輔助手段來治療病人。甚至有一些西醫自己和家人也會定期接受中醫的治療和保健。

李景新表示，他也會建議病人定期進行血液檢測、X光等現代醫學檢查，這些檢查結果為中醫的診療提供了科學依據，使治療效果更好。李景新分享道，在他多年從事中醫的經歷中，接觸過約十萬名病人，其中華裔患者僅佔20-30%，剩下的患者大多來自其他族裔，而其中跟隨他最久的一位患者長達30年。他補充，在他的諸多患者中，許多人都會選擇定期回診，健康保健，預防小病。李景新表示：「中醫不僅解決眼前的病痛，更關心整體的健康狀態。美國人對這種從根本上調理健康的方式越來越感興趣，越來越多的患者選擇將中醫作為長期保健的一部分。」

曾接受過中醫理療的洛杉磯居民Kyle提到，他第一次接觸中醫是在學校的棒球隊中。每次比賽後，球隊的理療師都會為球員進行針灸治療，因為針灸有助於放鬆肌肉並刺激血液循環。Kyle表示，他在一次比賽受傷後，接受了髖關節手術，在康復訓練時進行了大量的針灸療法，他認為針灸讓他身心都感到十分放鬆舒適，有助於恢復訓練。他補充道，球隊在訓練期間也會進行拔罐治療，據他所知，許多的美國運動員和球隊都會定期接受針灸和拔罐，這些中醫療法在美國運動界已經十分普及。

李景新為洋人病患進行針灸。（李景新提供）
李景新為洋人病患進行針灸。（李景新提供）

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