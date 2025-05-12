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南加大專校友會首屆雙親節 千人感恩父母

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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貴賓、校友與受表揚者齊聚大合影，紀念首屆雙親節活動盛大舉辦。（記者張庭瑜/攝影）
貴賓、校友與受表揚者齊聚大合影，紀念首屆雙親節活動盛大舉辦。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會10日在洛杉磯僑教中心舉行首屆「雙親節慶祝大會」，創新結合母親節與父親節。活動內容豐富，包括模範雙親表揚、文藝展演、書畫花藝聯展及園遊會等，吸引上百人參與。

典禮現場座無虛席，多位僑界領袖、社區人士與家屬熱情出席，向受表揚者獻上祝賀與敬意...
典禮現場座無虛席，多位僑界領袖、社區人士與家屬熱情出席，向受表揚者獻上祝賀與敬意。（記者張庭瑜/攝影）
模範母親與長者獲表揚上台領獎，台下家人陪同出席，共享榮耀與感恩時刻，場面溫馨感人...
模範母親與長者獲表揚上台領獎，台下家人陪同出席，共享榮耀與感恩時刻，場面溫馨感人。（記者張庭瑜/攝影）
模範父親與榮譽長輩登台受獎，代表家庭與社區的堅韌支柱，活動表彰多元家庭典範。（記...
模範父親與榮譽長輩登台受獎，代表家庭與社區的堅韌支柱，活動表彰多元家庭典範。（記者張庭瑜╱攝影）

活動由南加台大校友會舞龍隊精彩表演拉開序幕，隨後舉行剪綵儀式與「雙親節書畫花藝聯展」開幕式。聯展展出多幅精美書法、國畫與花藝作品，充分展現中華文化的深厚底蘊。更有睽違12年的園遊會重啟，設有40多個特色攤位，涵蓋台灣美食、文創產品、精美手工藝及社區資源，並安排駐唱歌手演出，為會場增添輕鬆愉悅的音樂氛圍。儘管當日高溫，仍有大批民眾踴躍參與，排隊購餐、欣賞現場演唱。

丁言愉（左三）、吳紹榮（右一）代表市府頒發表揚狀予籌備團隊成員，肯定其推動孝親文...
丁言愉（左三）、吳紹榮（右一）代表市府頒發表揚狀予籌備團隊成員，肯定其推動孝親文化與促進社區凝聚力的貢獻。（記者張庭瑜╱攝影）
方樹強（左三）頒發感謝狀予義工與籌備代表，表彰其在推動文化與社區服務上的投入與努...
方樹強（左三）頒發感謝狀予義工與籌備代表，表彰其在推動文化與社區服務上的投入與努力。（記者張庭瑜╱攝影）

大會特別表揚模範雙親及家庭典範，獲獎類別多元，包括「好母親」、「好岳母」、「好婆婆」、「好父親」、「好岳父」、「好公公」等。其中，百歲人瑞尹吳正根獲長壽表率殊榮，成為慈愛家庭典範；李三寶教授與夫人李申淑純，則因家風嚴謹、子女優秀，榮獲「模範家庭」榮譽。

活動設置兒童繪畫及歌唱比賽表揚環節，繪畫比賽以「我心中的爸爸媽媽」為主題，吸引多位學童投稿，作品充滿童趣與想像力。現場還有精彩兒童舞蹈、古箏演奏，特邀歌手劉明珠登台獻唱，使節目高潮迭起。活動尾聲舉行「幸運大抽獎」，多家企業慷慨贊助豐富獎品，為現場增添驚喜與熱度。

曾翔瑜表示，雙親節活動籌備逾4個月，凝聚數百人心力，是聯合校友會47年來首次舉辦...
曾翔瑜表示，雙親節活動籌備逾4個月，凝聚數百人心力，是聯合校友會47年來首次舉辦此類慶典。（記者張庭瑜/攝影）

會長曾翔瑜表示，此次雙親節活動，歷經四個月籌備，也是聯合校友會創會47年來，首次以雙親節為主題舉辦的大型慶典。希望活動能成為年度節目，傳承孝道文化，深化族群文化認同。

南加 母親節 加州

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