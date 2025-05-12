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國會藝術發現大賽 趙美心頒獎10少年藝術家

記者王若然／巴沙迪那市報導
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趙美心與十位得獎者合影。（趙美心辦公室）
趙美心與十位得獎者合影。（趙美心辦公室）

國會議員趙美心主持的第16屆「藝術發現國會藝術大賽」頒獎典禮，10日於巴沙迪那艾克斯木屋（Pasadena Elks Lodge）舉辦。十件獲獎作品從200多件參賽作品中脫穎而出，趙美心為獲獎者頒發獎狀和獎金。

第16屆藝術發現國會藝術大賽（Artistic Discovery Congre...
第16屆藝術發現國會藝術大賽（Artistic Discovery Congressional Art Competition）頒獎典禮。（趙美心辦公室）
今年有超過220幅作品參賽。（記者王若然／攝影）
今年有超過220幅作品參賽。（記者王若然／攝影）
國會議員趙美心。（記者王若然／攝影）
國會議員趙美心。（記者王若然／攝影）

藝術發現國會藝術大賽是全國性的，由各選區的國會議員辦公室主辦，面向本選區高中生。每年獲獎作品中的第一名，將被展示在華府國會大廳，長達一年時間。趙美心介紹，今年共收到220多件作品，經由幾位專業的評委審定，選出十件作品。

這些獲獎的高中生第一名至第十名分別為：Leqi Yang，Andrea Dorantes，Seoyoon Kim， Jessica Chen，Angelia Chang，Jolean Feng，Abigali Hillman，Meitong Liu，Sven Leu，Ziqian Xing。

第一名得主Leqi Yang（右）與趙美心。（趙美心辦公室）
第一名得主Leqi Yang（右）與趙美心。（趙美心辦公室）

第一名Leqi Yang的畫作以移民抗議遊行為主題，她獲得1000美元獎金，該作品將與其他國會選區的獲獎者一同在國會展出。其他得獎人獲得100至500美元獎金，他們的畫作將被展示在趙美心的巴沙迪那辦公室。

本屆藝術大賽的作品類別廣泛，包括水彩畫、油畫、電腦生成畫作及攝影等，但絕不可以是人工智能作品。

趙美心 人工智能 華府

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