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聖蓋博消防局開放日 好吃好玩千人參與

記者王若然／聖蓋博市報導
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消防員演習高樓救人。（記者王若然／攝影）
消防員演習高樓救人。（記者王若然／攝影）

消防員展示水槍滅火。（記者王若然／攝影）
消防員展示水槍滅火。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市消防局10日舉辦「開放日」，吸引大批民眾參觀。當日天氣炎熱，消防局準備熱狗、冰飲料和波霸奶茶，為民眾消暑降溫。

上午10時，51號消防站門口停著光潔的52號消防車。站內設多個社區訊息攤位，包括為K9警犬項目捐款，有抽獎、購買T恤捐贈等。孩子可以領取免費的玩具消防員帽。最受歡迎的，是由消防員烹飪的免費熱狗，搭配各種醬料，十分美味。還有袋裝小零食、冰飲料免費派發給民眾。今年為給民眾消暑，消防局與聖蓋博當地台灣奶茶、美食店「BoPoMoFo」合作，為民眾提供免費的波霸奶茶等冷飲。

「BoPoMoFo」餐廳提供的冷飲。（記者王若然／攝影）
「BoPoMoFo」餐廳提供的冷飲。（記者王若然／攝影）

除好吃的，當天的活動上有豐富的消防表演。消防員為民眾展示如何係繩子從三、四層高的樓上救人；遇到樓房內起火，緊急情況下如何用電鋸將鐵門鋸開；如何從事故車內將受困者解救出來等。小朋友可以舉著水槍模擬救火，近距離接觸消防車，學習救火等知識。此外，民眾可以參觀消防站內部，感受消防員的日常工作環境。

聖蓋博市長曼查卡（左）和消防隊長Suzuki。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市長曼查卡（左）和消防隊長Suzuki。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市市長曼查卡（Denise Menchaca）說，活動能讓民眾近距離了解消防局和消防員的職業生活。聖蓋博消防局隊長（Captain）Suzuki說，去年消防局開放日，約迎來超過1000位民眾，當時消防局準備的1200個熱狗全部派發完，預計今年也會迎來這麼多人。Suzuki介紹，當天參加展覽的共有兩輛消防車，分別是51、52號消防車，分屬聖蓋博市的南北兩個消防站。在51號消防站的停車庫，還有兩輛預備消防車，應對可能發生的大型火災。

聖蓋博

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