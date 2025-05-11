Studio Gang波浪大樓又喊停 洛市華埠高樓建案頻告吹

Studio Gang原本為該案設計了一棟波浪狀玻璃與鋼鐵結構的高樓，外型極具特色。（取材自Studio Gang）

根據洛杉磯 市政府近日發布的一項公告，2018年由芝加哥知名建築事務所Studio Gang操刀設計的華埠 高樓開發計畫正式宣告終止，這代表該地區三個主要高樓開發案之一再度告吹。

市府規畫部門4月底向開發商發出終止函，內容指出，該建案原計畫於643 N. Spring Street興建一棟26層、282英呎高的混合用途大樓，內含294戶住宅單位、149間酒店客房，以及1萬5878平方呎的商業空間。市府指出，在該案終止前，開發方曾多次修改計畫，並於2024年5月提交概念設計圖供審查，但其後未再與市府保持溝通，導致建案中止。

這項原本寄望活化華埠的重大開發案，如今成為華埠三大高樓建案中又一個未能實現的案例。另兩個是：位於華埠地鐵站 附近的25層住宅大樓計畫，已停擺多年；預訂建於洛杉磯州立歷史公園上方的多棟綜合開發案，至今仍卡在環境審查程序中。

對於接連失利的華埠開發計畫，羅省中華總商會主席莊佩源表示遺憾與關切。他指出，華埠地理位置優越，鄰近繁忙的110號高速公路，原應具備良好的發展潛力，但多年來不少建案和商業計畫受限於利益糾葛與部分商家及居民的反對聲浪而未能推進。他舉例說明，位於Hill Street與Broadway交界的一處建築物，自近30年前起便空置至今，反映出華埠土地資源未能有效利用的困境。