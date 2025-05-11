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粉絲爭睹偶像 買十倍價錢黃牛票、苦等逾3小時

記者張宏╱洛杉磯報導
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有人很有經驗的帶著板凳來排隊，排隊累了可以休息。（記者張宏╱攝影）
有人很有經驗的帶著板凳來排隊，排隊累了可以休息。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯奧斯卡博物館9日放映台灣導演李安作品「臥虎藏龍」，李安與美國影藝學院主席楊燕子、影星章子怡出席座談。因為劇場門票在開售後兩天就售罄，導致有影迷花十倍價錢購買黃牛票，還有百名影迷提前四個小時來排隊等候剩餘票。章子怡的外國粉絲在見面會結束後還拿著電影海報等駐足等候簽名，無奈緣慳一面。

奧斯卡博物館9日下午非常熱鬧，現場專設Stand By等候區，排名第一的Fei下午3點半就來排隊。她說，她和朋友都很喜歡這部電影和李安，但沒有買到票，只能儘早來排隊。不過他們都有帶電腦，一邊排隊一邊工作兩不誤。

排隊人群覆蓋不同族裔和年齡層，有經驗的人帶著板凳休息。來自聖蓋博的華人趙小姐表示，她排了三個多小時，中間不敢上洗手間和吃飯，因為怕回來就沒有位置了。等到晚上7時以後才陸續驗票進場。近距離看到李安和章子怡覺得很激動，體驗一把追星快樂。「臥虎藏龍」她看過好幾遍，可謂歷久彌新，片中的動作戲和實景拍攝反而是現在電影久違的場面，對華人世界有這樣一部出色武俠作品感到很自豪。

現場也聚集不少高校留學生，有洛杉磯加大學生花了十倍價格買黃牛票。她表示，官方門票只要10美元，但是聽說開售兩天就賣光了，網上黃牛票炒到100美元，雖然上漲了十倍，但是難得有機會親眼看到李安和章子怡覺得很值得，尤其章子怡的臉好小，難怪李安現場說她是他拍過最容易拍的臉。

一些章子怡的老外粉絲們在見面會結束後站在她的座駕前等候，這些人多數是大叔級別的人，手裡拿著章子怡的電影海報和照片，希望章子怡出來時能獲得簽名。有一名印尼粉絲多年前在首映禮上和章子怡合影過，這次想再拍一張合影。但是章子怡出來時行色匆匆，雖然這些老外粉絲用發音還算標準的中文喊「子怡簽名」，但她還是直接上車離開，讓大家大呼白等。

見面會現場也聚集各界名流，包括日本導演是枝裕和也到場和李安、章子怡合影留念。

一些章子怡的老外粉絲們手裡拿著章子怡的電影海報和照片希望章子怡出來的時候能獲得簽...
一些章子怡的老外粉絲們手裡拿著章子怡的電影海報和照片希望章子怡出來的時候能獲得簽名。（記者張宏╱攝影）
洛杉磯奧斯卡博物館9日放映台灣導演李安作品「臥虎藏龍」。（記者張宏╱攝影）
洛杉磯奧斯卡博物館9日放映台灣導演李安作品「臥虎藏龍」。（記者張宏╱攝影）
奧斯卡博物館9日下午非常熱鬧，現場專設Stand By等候區。（記者張宏╱攝影）
奧斯卡博物館9日下午非常熱鬧，現場專設Stand By等候區。（記者張宏╱攝影）
還有女生頭戴斗笠假裝大俠。（記者張宏╱攝影）
還有女生頭戴斗笠假裝大俠。（記者張宏╱攝影）

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