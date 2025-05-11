粉絲爭睹偶像 買十倍價錢黃牛票、苦等逾3小時

有人很有經驗的帶著板凳來排隊，排隊累了可以休息。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯奧斯卡 博物館9日放映台灣導演李安作品「臥虎藏龍」，李安與美國影藝學院主席楊燕子、影星章子怡 出席座談。因為劇場門票在開售後兩天就售罄，導致有影迷花十倍價錢購買黃牛票，還有百名影迷提前四個小時來排隊等候剩餘票。章子怡的外國粉絲在見面會結束後還拿著電影海報等駐足等候簽名，無奈緣慳一面。

奧斯卡博物館9日下午非常熱鬧，現場專設Stand By等候區，排名第一的Fei下午3點半就來排隊。她說，她和朋友都很喜歡這部電影和李安，但沒有買到票，只能儘早來排隊。不過他們都有帶電腦，一邊排隊一邊工作兩不誤。

排隊人群覆蓋不同族裔和年齡層，有經驗的人帶著板凳休息。來自聖蓋博的華人趙小姐表示，她排了三個多小時，中間不敢上洗手間和吃飯，因為怕回來就沒有位置了。等到晚上7時以後才陸續驗票進場。近距離看到李安和章子怡覺得很激動，體驗一把追星快樂。「臥虎藏龍」她看過好幾遍，可謂歷久彌新，片中的動作戲和實景拍攝反而是現在電影久違的場面，對華人世界有這樣一部出色武俠作品感到很自豪。

現場也聚集不少高校留學生，有洛杉磯加大 學生花了十倍價格買黃牛票。她表示，官方門票只要10美元，但是聽說開售兩天就賣光了，網上黃牛票炒到100美元，雖然上漲了十倍，但是難得有機會親眼看到李安和章子怡覺得很值得，尤其章子怡的臉好小，難怪李安現場說她是他拍過最容易拍的臉。

一些章子怡的老外粉絲們在見面會結束後站在她的座駕前等候，這些人多數是大叔級別的人，手裡拿著章子怡的電影海報和照片，希望章子怡出來時能獲得簽名。有一名印尼粉絲多年前在首映禮上和章子怡合影過，這次想再拍一張合影。但是章子怡出來時行色匆匆，雖然這些老外粉絲用發音還算標準的中文喊「子怡簽名」，但她還是直接上車離開，讓大家大呼白等。