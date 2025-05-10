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監獄太擠 路怒攻擊慣犯判5年只關1年

洛杉磯訊
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曾在南加州犯下多起路怒事件的拉迪馬，近日於檀香山市再次因路怒被捕。（ABC7電視台）
曾在南加州犯下多起路怒事件的拉迪馬，近日於檀香山市再次因路怒被捕。（ABC7電視台）

曾經在2022至2023年於南加州犯下多起路怒攻擊事件的拉迪馬（Nathaniel Radimak），近日於夏威夷檀香山市（Honolulu）再次因路怒被捕。他曾於2023年在南加州判刑五年，但僅服刑不到一年就被假釋出獄。

根據ABC7電視台的報導，檀香山市警局表示，本月7日有一名男子駕駛灰色特斯拉轎車加速超越了一名18歲女司機駕駛的車輛，當時這名司機正準備停車。雙方交談幾句後，特斯拉司機走出汽車，騷擾這名女司機和她母親。據稱事發時車上還有一名嬰兒。此後，拉迪馬驅車逃離了現場，但於8日被捕，被控未經允許闖入他人車內，襲擊他人以及藐視。

ABC7電視台採訪了受害者的舅舅阿拉貢（Stanley Aragon），他說，「我希望檀香山警察可以做得比加州好，希望可以讓他關在監獄裡。他看起來有控制情緒的問題，衝出來打別人，誰知道他還會做出什麼呢？」

拉迪馬去年8月被釋放，當時服刑未滿一年，獲得假釋出獄。此前他因為一系列的路怒事件被判五年監禁。他以「拿著鐵棍襲擊受害者車子的特斯拉車主」而臭名昭著。他襲擊的過程還被一些車主錄了下來。2022年至2023年間，拉迪馬在洛杉磯縣襲擊了十幾名車主，其中多數為女性。2023年9月，他對襲擊、破壞以及傷害老年人、恐嚇他人等項指控認罪，被判五年監禁。

對此，法律專家Lou Shapiro解釋，拉迪馬被假釋的原因是因為加州監獄太過擁擠。他說，「如果一個人進行了暴力犯罪，像是搶劫，謀殺，強姦，這樣的犯罪會讓罪犯被關得久一點。一般是被判刑期的60%至80%。」他說，「其他犯罪像恐嚇、破壞，可能只用服刑30%至50%的監禁時間。這就解釋了為何他實際服刑很短就被釋放了。」

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