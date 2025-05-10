鑽石吧居民家居改善計畫 每戶最高可獲3萬無息貸款

由聯邦住房與城市發展部撥款資助的居民家居改善計畫5月起開始在鑽石吧市推廣，每戶最多3萬美元無息貸款。（鑽石吧市府）

由聯邦住房與城市發展部撥款資助的居民家居改善計畫 （The Home Improvement Program）5月起在鑽石吧 市推廣，符合條件的住家可獲得最多3萬美元的無息無限期貸款 ，用於改善和美化居家安全與環境。

獨立住宅最高可獲3萬美元無息貸款，公寓和康斗最高2萬美元，貸款無須支付利息，也無須每月還款。負責貸款審核的鑽石吧社區發展局表示，這些無息貸款償雖然不限期償還，但需在房產出售、轉讓或再融資前償還。

此外，申請人必須是房屋的擁有人和居住人，並滿足中低家庭收入要求。 房產必須位於鑽石吧；須提交完整的申請；家庭年總收入不能超過聯邦收入準則。

無息貸款需符合家庭收入的條件為：一人住家收入在7萬7770美元以下，兩人收入不超過8萬8800美元，三人不超過9萬9900美元，以此類推，六人之家不超過12萬8750美元，八人之家不超過14萬6500美元。

符合條件的住家改造項目，須包括維修或指定改進的項目，例如加強住房的安全性能、改造房屋的危險結構、改善住房的外觀和衛生狀況、拆除違章項目等。

其優先貸款順序為：改善直接構成居住安全和健康威脅的項目；違反和妨害公共法規的項目；修繕住宅外部危險和受損的項目；改良含鉛塗料項目，包括石棉檢測與消除、更換含鉛插銷鎖、門/窗/屏風、更換電氣和節省設備、改造外牆塗漆、外牆抹灰、牆板和灰泥、車庫門、接地故障斷路器保護、清理暖通空調系統、含鉛油漆測試、處理和減排、管道/下水道及固定裝置的維修、屋頂清理、更換煙霧偵測器、白蟻/害蟲防治、更換老舊熱水器等等。

詳情可恰鑽石吧社區發展局：909-839-7030。