斐濟登革熱升溫 CDC發旅遊健康警示

聯邦疾病防治中心近日針對西太平洋地區的登革熱疫情升溫，對斐濟發出旅遊健康警示。(Pixabay）

今夏計畫前往斐濟度假的旅客，除了泳裝、防曬乳之外，還得準備好強效防蚊液。聯邦疾病防治中心 （CDC ）近日針對西太平洋地區的登革熱疫情 升溫，對斐濟發出旅遊健康警示。

登革熱是一種由蚊子傳播、具有潛在致命風險的病毒，目前已令斐濟政府高度警戒。根據世界衛生組織（WHO）資料，全球約有一半人口處於登革熱風險之中，每年預估感染人數高達1億至4億人。除了斐濟，墨西哥、加拿大、加勒比海及拉丁美洲多地也出現病例上升的趨勢。

根據CDC指出，登革熱初期症狀包括高燒、頭痛、肌肉與關節劇烈疼痛、噁心、嘔吐及皮疹，部分患者也會感到眼後疼痛。儘管目前尚無特效療法，但輕症者可透過一般止痛藥緩解不適；而重症——即登革出血熱，則可能導致出血、呼吸困難與劇烈腹痛，甚至危及生命。

斐濟政府指出，僅中央行政區（Central Division）今年1月至3月就已通報超過1000起登革熱病例，遠高於去年同期水平。世界蚊媒疾病防治計畫（World Mosquito Program）曾將2024年稱為「有紀錄以來登革熱最嚴重的一年」，疫情持續升溫。

CDC目前將登革熱列為「第一級健康警示」，建議前往高風險地區的旅客採取常規防護措施。其公告指出，「春夏為許多國家登革熱高峰期，旅遊期間的感染風險升高，也可能導致美國本土出現旅遊相關或本地感染病例。」

專家呼籲旅客務必加強防蚊措施，包括使用環保署（EPA）核准的防蚊液、穿著長袖長褲、並選擇有空調或有紗窗設備的房間居住。此外，除斐濟外，巴西、哥倫比亞與菲律賓等國也被CDC列為登革熱熱點區，近期皆有美國旅客返國後確診。

氣候變遷所帶來的極端氣候—如強降雨與淹水—更為蚊蟲滋生提供溫床，助長病毒傳播。斐濟政府警告，「若人類持續排放溫室氣體、造成工業污染與垃圾堆積，登革熱及其他蚊媒疾病只會更加肆虐。」