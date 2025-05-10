Liam和Olivia 蟬連6年最受歡迎嬰兒名

每年社會安全局都會公布1000個最受歡迎的嬰兒名字來慶祝母親節 ，今年結果顯示，Liam和Olivia連續六年成為美國年度最受歡迎的嬰兒名字。Emma連續第六年在女子組中排名第二，Noah在男子組中排名第二。女孩名字Luna已跌出前十名榜單，被Sofia取而代之。

社會安全專員Frank Bisignano表示，隨著母親節臨近，想起母親對生活產生巨大影響。他從小在職場媽媽的陪伴下長大，親眼見證母親兼顧事業和家庭所需的奉獻精神、韌性和平衡感。祝生命中所有偉大的母親節日快樂，她們激勵著後代，也為後代樹立榜樣。每年社會安全局都會公布1000個最受歡迎的嬰兒名字來慶祝母親節，如需完整列表，請登錄www.ssa.gov/oact/babynames。

Bisignano鼓勵父母在孩子出生或住院期間為其申請其社會安全號碼 (SSN)，確保他們的孩子將來可能享受的任何福利都得到保護。如有SSN才能將孩子作為受扶養人申報所得稅，或以孩子的名義開設銀行帳戶併購買儲蓄債券 。

社會安全局於1997年開始編制嬰兒名字清單，其中名字可追溯到1880年。當孩子出生時，父母在申請孩子社會安全卡時會將孩子的名字提供給該機構，使美國社會安全局成為最受歡迎的嬰兒名字的來源。每年該榜單還會公布人氣成長最快的名字。在女孩中越來越受歡迎的稱呼中，意為「首領」的Ailany位居榜首。男孩則是意為「和平」的Truce，與去年相比，其排名驚人上升1萬1118位，進入前1000名，總排名第991位。