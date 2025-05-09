2028夏季奧運 採雙場館開幕

LA28宣布，2028年奧運開幕典禮將於兩座體育場同時舉行。（LA28官網）

據KTLA電視台報導，LA28奧運 籌委會8日宣布，2028年洛杉磯 夏季奧運開幕典禮，將首度在奧運歷史上採取雙場館模式；分別在洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）與英格伍（Inglewood）的SoFi體育場同步舉行。

報導說，這場別具一格的開幕儀式，將見證洛杉磯紀念體育場創下第三度舉辦奧運開幕典禮的紀錄。該場館1923年啟用，曾在1932年與1984年夏季奧運中擔任重要角色。此外，紀念體育場也將單獨承辦本屆奧運的閉幕典禮。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，紀念體育場一直是體育史上最具標誌性場地之一，這段傳奇將於2028年續寫，洛杉磯將舉辦史上最精彩的奧運賽事。

SoFi體育場是首次加入奧運行列，不僅參與開幕典禮，還將承辦游泳等競賽項目。該場館2020年啟用，目前為NFL 洛杉磯公羊隊（Rams）與洛杉磯閃電隊（Chargers）主場。奧運期間將以SoFi Stadium為名，出現在官方活動中。

英格伍市長巴茲（James T. Butts Jr.）表示，作為奧運的場館城市，深感榮幸。英格伍的體育場，是全球最先進場地之一，將為現場觀眾與全球數以百萬計的電視觀眾，帶來難忘的體驗。

LA28雙場館開幕的具體流程尚未公布，主辦方強調，這項創舉，將重新定義奧運開幕典禮的規模與影響力。