我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

2028夏季奧運 採雙場館開幕

記者啟鉻／洛杉磯報導
LA28宣布，2028年奧運開幕典禮將於兩座體育場同時舉行。（LA28官網）
LA28宣布，2028年奧運開幕典禮將於兩座體育場同時舉行。（LA28官網）

據KTLA電視台報導，LA28奧運籌委會8日宣布，2028年洛杉磯夏季奧運開幕典禮，將首度在奧運歷史上採取雙場館模式；分別在洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）與英格伍（Inglewood）的SoFi體育場同步舉行。

報導說，這場別具一格的開幕儀式，將見證洛杉磯紀念體育場創下第三度舉辦奧運開幕典禮的紀錄。該場館1923年啟用，曾在1932年與1984年夏季奧運中擔任重要角色。此外，紀念體育場也將單獨承辦本屆奧運的閉幕典禮。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，紀念體育場一直是體育史上最具標誌性場地之一，這段傳奇將於2028年續寫，洛杉磯將舉辦史上最精彩的奧運賽事。

SoFi體育場是首次加入奧運行列，不僅參與開幕典禮，還將承辦游泳等競賽項目。該場館2020年啟用，目前為NFL洛杉磯公羊隊（Rams）與洛杉磯閃電隊（Chargers）主場。奧運期間將以SoFi Stadium為名，出現在官方活動中。

英格伍市長巴茲（James T. Butts Jr.）表示，作為奧運的場館城市，深感榮幸。英格伍的體育場，是全球最先進場地之一，將為現場觀眾與全球數以百萬計的電視觀眾，帶來難忘的體驗。

LA28雙場館開幕的具體流程尚未公布，主辦方強調，這項創舉，將重新定義奧運開幕典禮的規模與影響力。

奧運 洛杉磯 NFL

上一則

南加慈善高球賽 募款突破53萬美元 嚴長壽分享15年參與公益經驗

下一則

美籍新教宗 華人盼弘揚美德與修養

延伸閱讀

無端鋸樹13棵損失35萬 洛杉磯破壞狂8日受審

無端鋸樹13棵損失35萬 洛杉磯破壞狂8日受審
洛杉磯紀念體育場將舉辦2028奧運會開幕式和閉幕式

洛杉磯紀念體育場將舉辦2028奧運會開幕式和閉幕式
8年漲107% 洛杉磯西亞當斯房產最增值

8年漲107% 洛杉磯西亞當斯房產最增值
華男失蹤逾月 洛杉磯縣警局發布消息 向外界尋求線索

華男失蹤逾月 洛杉磯縣警局發布消息 向外界尋求線索
中國體育總局公示：全紅嬋擬保送暨南大學 當蘇炳添學妹

中國體育總局公示：全紅嬋擬保送暨南大學 當蘇炳添學妹
全紅嬋3連敗 長高、變重後「很飄的感覺」找不到了

全紅嬋3連敗 長高、變重後「很飄的感覺」找不到了

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作