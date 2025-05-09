橙縣高中爆持刀殺人1死2傷 可能與幫派有關

聖塔安那高中7日發生持刀殺人案件，造成1死2傷。（KTLA5電視台）

南加橙縣 聖塔安那高中（Santa Ana High School），7日發生持刀殺人案，造成一名14歲學生身亡，另有兩學生受傷。案件發生數小時後，兩名高中生自首。警方初步調查顯示，案件可能與幫派有關。

據KTLA電視台、Pasadena Starnews等媒體綜合報導，案發在7日下午3時。聖塔安那聯合學區 發言人Fermin Leal表示，案發時，五名男孩在高中校園外、與Martin R. Heninger小學共用的停車場發生爭執，最終演變為持刀傷人。三名受傷男生年齡，分別是14歲、15歲和16歲，其中14歲男生被刺傷送醫不治，後被證實是當地居民Armando Morales，其餘兩人傷勢穩定。

警方發言人Natalie Garcia表示，案發當晚，另外兩名男孩在父母陪同下到警局自首，警方未公布他們的身分。警局指出，這兩名男孩的年齡，分別為15歲、17歲，目前仍在拘留。相關調查仍在進行中，尚不清楚案件的具體動機，不過本案嫌犯與受害者，均與幫派有關。

被刺身亡學生的朋友Aaron Chavez表示，死者是善良、風趣的男孩。案發前幾小時，兩人還有簡短交談。許多民眾帶鮮花到校園，悼念Armando Morales。

案發後，校園取消所有課外活動。學區指出，危機輔導員8日在校園為需要幫助的學生提供支援。學區已在聖塔安那高中及周邊區域增派警力，保障校園安全。學區發給家長的信息寫道，「請放心，學校或周邊地區沒有立即受到威脅，學生和員工的安全健康，是學區的首要任務。我們將繼續分享最新消息。」