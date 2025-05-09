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Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

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Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

編譯林思牧／綜合報導
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直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）
直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

華裔加密貨幣公司創辦人余傑菲（Jeffy Yu，音譯）5月4日即時串流直播自殺實況，5月7日卻被舊金山標準報的記者發現好端端活在其父母家中，其中的諸多疑竇，尚待各方澄清。

舊金山標準報報導，余傑菲在23歲生日前幾天的周日，在直播影片中自殺了。一篇頌揚他的訃聞隨後出現，稱這位有抱負的加密貨幣大亨是「有遠見的藝術家、技術專家和文化力量」和「從小就是技術天才」。為紀念他而發行的一款迷因幣（memecoin），隨即開始發售。

但在隨後的幾天，網路偵探對該影片的真實性提出質疑，隨後訃聞消失了。當標準報記者7日發現，余傑菲躲在他父母位克羅克-亞馬遜（Crocker-Amazon）的家中時，這場欺騙遊戲宣告結束。

當時余傑菲站在這棟兩層樓的房子外，這位據稱才華橫溢的技術開發師，看到記者時感到激動和震驚。余傑菲說，他被人肉搜尋過，也受到過騷擾。如果記者能找到他，別人也能找到他，他必須馬上讓父母搬走。

余傑菲是Zerebro的開發者，Zerebro是鮮為人知的加密貨幣，市值為4400萬美元。（相較之下，比特幣的市值為 2兆美元）。余傑菲在加密貨幣平台pump.fun的直播中開槍自殺後，Zerebro得到許多注意。完整的自殺視頻已無法看到，但部分片段仍在流傳。他的訃聞稱，余傑菲是「想像力和創造力的殉道者」（Martyr of Imagination and Creativity），但這些話現在已經不在Legacy.com上。

目前還不清楚有關余傑菲的其他細節是否可信。網路紀念文章稱，他曾在史丹佛大學學習電腦科學，並曾就讀東北大學和亞利桑納州立大學。據報導，他曾擔任全職軟體工程師。

余傑菲被抓包時，身穿T恤衫、短褲、人字拖，戴金屬絲框眼鏡，他拒絕談論有關他死亡的報導，也拒絕談論他可能從中獲得的經濟利益。「你能從我的眼睛看出創傷後壓力症候群（PTSD）嗎？」他說道，然後叫記者離開。

貨幣 舊金山 亞利桑納州

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