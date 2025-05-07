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母親節表心意 四款好禮健康實用

記者張宏╱洛杉磯報導
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BoneSoundz Aware骨傳導耳機透過耳骨傳遞豐富的聲音，讓耳朵獲得解放。（BoneSoundz Aware網站）
BoneSoundz Aware骨傳導耳機透過耳骨傳遞豐富的聲音，讓耳朵獲得解放。（BoneSoundz Aware網站）

年度母親節即將到來，為媽媽送什麼樣的禮物是很多子女傷腦筋的事情，有四款兼具實用性和健康的單品，不僅能切實給媽媽帶來實際益處，又不是太俗套的禮物。

馬上進入夏日，一個涼爽舒適的毯子會很適合母親日常起居。來自澳洲的Woven Woven由天然竹纖維製成的編織加重毯具有天然抗菌和防過敏的特性。其吸濕排汗布料可將汗水從皮膚上吸走，讓身體整晚保持涼爽舒適，同時加重的毯子蓋在身上，經科學證明可減輕身體壓力和更有安全感，材質可機洗且易於打理，毯子有兩種重量和四種顏色選擇。

如果媽媽喜歡親近自然，這款Earthing Universal Grounding Mat地墊或許能滿足她希望接地氣的願望，Earthing致力於幫助人與地球的自然能量建立聯繫，由於天氣或工作限制，人們無法總是在戶外赤腳行走，因此Earthing推出接地氣地墊，讓人們可隨時輕鬆體驗接地氣的益處。地墊專有碳基材料，確保卓越的導電性，提供支持平衡、減輕壓力等的負電子流，墊子尺寸完美，為12.5 x 29 英寸（32 x 73.7 公分），可實現最佳覆蓋範圍，同時又不影響攜帶便利性，輕鬆清潔，確保衛生使用。

為家庭日常帶來新鮮感的The Balm Home紙巾盒套，紙巾盒是家庭日常必備，為紙巾盒加一個套子瞬間能轉換心情，為家庭帶來不同的色彩質感。Balm Home重新設計現代紙巾盒蓋，並為其配備防滑墊、時尚的現代線條、加重以改進功能，在拉動紙張時盒子會固定在適當位置，從而方便一次拉動一張。材質採用寶麗石樹脂，有光滑霧面效果，且有四種中性顏色和方形或長方形的選擇。

和年輕人相比，媽媽們未必那麼習慣戴耳機，因此很多人在運動時會選擇讓聲音公開播放或者拿著手機湊到耳邊，這可能會帶來一些不便。為讓媽媽更輕鬆運動或戶外行走，這款BoneSoundz Aware骨傳導耳機，使用骨傳導技術透過耳骨傳遞豐富的聲音，讓耳朵獲得解放，降低耳機入耳帶來的不適感，在享受音樂同時也能留意周圍環境。耳機藍牙無線連接，Flexi-fit技術確保安全舒適的貼合，發光帶的設計可增強可見度，有長達10小時的電池續航力，且防水，有黑色、灰色、藍色或紅色選擇。

Earthing Universal Grounding Mat地墊。（Eart...
Earthing Universal Grounding Mat地墊。（Earthing網站）
來自澳洲的Woven Woven由天然竹纖維製成的竹纖維編織加重毯，具有天然抗菌...
來自澳洲的Woven Woven由天然竹纖維製成的竹纖維編織加重毯，具有天然抗菌和防過敏的特性。（Woven Woven網站）
為家庭日常帶來新鮮感的The Balm Home紙巾盒套。（The Balm H...
為家庭日常帶來新鮮感的The Balm Home紙巾盒套。（The Balm Home網站）

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