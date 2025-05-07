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聚光燈表演藝術賽 連以琳奪古典樂器類大獎 獎金5000元

記者丁曙／洛杉磯報導
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洛杉磯縣克萊蒙高中九年級華裔女生連以琳，榮獲音樂中心第37屆年度聚光燈表演藝術大獎，頒贈 5000 美元獎學金。（受訪者提供）
洛杉磯縣克萊蒙高中九年級華裔女生連以琳，榮獲音樂中心第37屆年度聚光燈表演藝術大獎，頒贈 5000 美元獎學金。（受訪者提供）

洛杉磯音樂中心（The Music Center）近日宣布，南加州14位新星成為第37屆年度「聚光燈表演藝術競賽」（Spotlight Performing Arts Competition）優勝者，其中一位是克萊蒙高中（Claremont High School）九年級華裔女生連以琳 (Evangeline Lien)，她獲得了古典樂器類大獎，也是該項比賽史上第一位獲此殊榮的中提琴（Viola）演奏家。

「聚光燈表演藝術」是一項全國知名的高中生表演盛事和獎學金計畫，今年共有14名才華橫溢的少年從1600多名申請者中脫穎而出。該比賽共設七個類別：表演、芭蕾、舞蹈、古典聲樂、非古典聲樂、古典樂器和現代樂器。每位大獎得主將獲贈5000美元獎學金，並在6月6日（星期五）晚8時，在音樂中心的Ahmanson劇院舉行的音樂中心聚光燈總決賽上，向現場觀眾大放異彩。

連以琳接受本報採訪表示，她生於音樂世家，伴隨音樂長大，從六歲開始向媽媽學習彈鋼琴，母親也是一位音樂家。但她自己更想學拉中提琴，但那時手太小，所以先從鋼琴學起。直到九歲時，媽媽給她買了一把中提琴。「我發現中提琴的琴聲更豐富多彩、更柔和動聽，立刻引起了共鳴，讓我順利從鋼琴過渡到中提琴；並使我找到了表演的樂趣，催生了登上舞台演出的願望。」此後，她每天都會練琴，通常2至4 小時，具體取決於日程安排、學校課程和周末假日。

除了音樂之外，連以琳還對醫學領域充滿熱情，尤其是研究認知神經心理學。她說，「神經心理學是社會的重要領域，我相信每種殘障都有一個不同的故事可供分享和研究。該領域的研究激發了我對生物學和健康科學的熱愛。」她希望以某種方式融合音樂和健康科學，因為兩者都在影響了她的生活，塑造了她的性格，開闢未來的道路，希望能幫助到周遭的人們。」

在學校裡，連以琳目前最喜歡的科目是生物學和心理學，她努力平衡學業和音樂，特別是經常有生物學作業和考試。「我盡量管理好時間，把練琴、排練、學習和研究都安排在日程裡，這樣就可以繼續在學校保持全A的成績。」

古典樂 加州 南加

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