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「台美人傳統周」十鼓擊樂團跨海開鑼 園遊會抽機票

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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2025年台美人傳統周記者會上，主辦單位代表與各社團幹部一同展示活動宣傳海報，介紹園遊會、台語歌演唱、銀髮族歌唱賽、攝影展與兒童繪畫比賽等多項亮點節目，邀請僑界民眾踴躍參與，共襄年度文化盛事。（記者張庭瑜／攝影）
2025年台美人傳統周記者會上，主辦單位代表與各社團幹部一同展示活動宣傳海報，介紹園遊會、台語歌演唱、銀髮族歌唱賽、攝影展與兒童繪畫比賽等多項亮點節目，邀請僑界民眾踴躍參與，共襄年度文化盛事。（記者張庭瑜／攝影）

2025年「大洛杉磯台美人傳統周」（Taiwanese American Heritage Week）將自15日起展開系列文化活動，由來自台灣的十鼓擊樂團跨海領銜演出，並結合園遊會、歌唱比賽、攝影展、音樂會與兒童繪畫比賽等，展現台美社區的創意與凝聚力。

2025年「大洛杉磯台美人傳統周」活動總表正式公布，內容涵蓋園遊會、兒童繪畫比賽...
2025年「大洛杉磯台美人傳統周」活動總表正式公布，內容涵蓋園遊會、兒童繪畫比賽、擊樂團演出、銀髮族歌唱賽、攝影展與台語音樂會等七大主題，串聯南加州多地社區，展現台美人文化創意與代間傳承。（製表：記者張庭瑜／資料來源：台灣會館）

年度重頭戲「園遊會」將於17日在蒙特利公園市舉行，由三、四十位台灣會館董事贊助抽獎獎品，包括現金、禮品卡與最大獎──洛杉磯至台北來回機票，吸引社區踴躍參與，共同見證台灣文化的海外深耕與活力展現。

吳兆峯（中）說明系列活動重點，強調文化傳承與社區凝聚的重要意義。（記者張庭瑜／攝...
吳兆峯（中）說明系列活動重點，強調文化傳承與社區凝聚的重要意義。（記者張庭瑜／攝影）

台美人傳統周的誕生可追溯至1992年美國國會通過HR5572法案，訂定5月為「亞太裔傳統月」。1999年起，在台美人社區努力下，美國總統柯林頓兩度發函致賀，指定5月第二周為「台美人傳統周」，以表彰台美人對美國社會的貢獻。活動名稱已於2012年完成商標註冊。

活動副總召集人吳兆峯表示，盡管當前國際情勢與社會變動劇烈，台美人傳統周仍如期舉行，展現社區對文化延續與族群認同的堅持。

活動自15日展開，首場為南加州台灣人長輩會主辦的「銀髮族紅白對抗歌唱賽」，預計12組以上隊伍參賽，活動地點於長輩會會所。同日，十鼓擊樂團也將於千橡市登場。

17日，年度重頭戲「台美人傳統周園遊會」將於蒙特利公園市Barnes Park舉行，由洛杉磯台灣會館主辦。園遊會匯聚台灣特色小吃、文創攤位、趣味遊戲與多場藝文演出，活動主舞台節目包括T-POP舞蹈、土風舞、兒童與成人合唱、台語歌謠及社區團體演出。

活動最大亮點之一為現場抽獎，由台灣會館近40位董事捐贈獎品，包括現金、紅包、Gift Card 及各式實用禮品。最大獎為台北至洛杉磯來回機票一張。同日還將舉辦「兒童創意繪畫比賽」，以「我最愛的台灣美食」為主題，邀請學前至六年級孩童參與。

18日，十鼓擊樂團將於東洛杉磯學院（ELAC）演出代表作「台灣躍動」，以擊樂節奏串聯台灣地景、人文與人民故事，呈現結合感官、節奏與創意的台灣意象，為文化周活動帶來高潮。31日，洛杉磯華僑文教中心將舉辦兩場文化活動。一為美國六桂宗親會主辦的「台灣攝影經典系列展」，展出多幅台灣地景與人文影像；另一為麗娟雅韻主辦的「第六屆台語歌風華明星名曲」音樂會，邀請歷年比賽歌手獻唱經典台語歌曲，推廣母語文化，延續鄉音情感。

洛杉磯 蒙特利公園市 機票

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