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亞裔名人堂舉辦加州ICONS盛典 表揚亞太裔、原住民成就

記者張宏／洛杉磯報導
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從左至右依次是謝明錦、馬世雲、Julia S.Gouw和張祥華。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是謝明錦、馬世雲、Julia S.Gouw和張祥華。（記者張宏／攝影）

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦加州ICONS盛典，來自加州、華盛頓州、俄勒岡州、紐約州等地150名嘉賓齊聚一堂，慶祝表彰亞太裔和原住民的卓越成就並促進跨文化合作。

名人堂年度女性獎獲得者聖曼努埃爾民族女首領和主席桑托斯·曼努埃爾（Santos ...
名人堂年度女性獎獲得者聖曼努埃爾民族女首領和主席桑托斯·曼努埃爾（Santos Manuel）的曾曾孫女Lynn Valbuena（左）和其先生。（記者張宏／攝影）

名人堂CEO謝明錦表示，活動聚集了來自娛樂、科技、金融各個領域的出色女性，大家一起慶祝亞太裔傳統月。名人堂年度女性獎獲得者聖曼努埃爾民族女首領和主席曼努埃爾（Santos Manuel）的曾孫女Lynn Valbuena熱心慈善，為不同慈善團體總捐款百萬美元。

關家倩年輕時被譽為「中國的碧姬芭杜」。（記者張宏／攝影）
關家倩年輕時被譽為「中國的碧姬芭杜」。（記者張宏／攝影）

主講嘉賓關家倩（ Nancy Kwan）也是好萊塢打破種族壁壘的傳奇人物，今年名人堂年度人物的入選者中女性比例也日益增加，展現出女性力量。名人堂還會與義工組織女性護士投資協會(Women Investing In Nurses ，簡稱WIN)合作，資助女性護士學習和培訓等項目。

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦加州ICONS...
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦加州ICONS盛典，圖為馬世雲（右二）和Cindy Y. Huang（左二）為Lynn Valbuena（中）頒發年度女性獎。（記者張宏／攝影）

慈善家、亞裔名人堂董事會主席張祥華夫婦宣布名人堂2025年度人物入選名單，其中加州財務長馬世雲和綠色資本投資人Cindy Y. Huang都成為2025年年度人物。張祥華夫婦表示，很高興看到2025年亞裔在各個領域表現出色，即使現在國際局勢混亂，但是很高興看到大家還能不分族裔相聚在一起，把更多亞裔團結一起提升亞裔權益。

從左至右依次是Mary Knell、Cindy Y. Huang、關家倩、Jul...
從左至右依次是Mary Knell、Cindy Y. Huang、關家倩、Julia S.Gouw、馬世雲。（記者張宏／攝影）

關家倩日前發布回憶錄「關家倩的世界」，她在序言寫道，「我打破障礙，慶祝成就，克服失望，經歷悲劇，這一切都是我從香港到好萊塢乃至更遠地方的非凡旅程一部分，這就是我的故事。」書中講述她在好萊塢的經歷。關家倩年輕時被譽為「中國的碧姬芭杜」，她「在蘇絲黃的世界」（The World of Suzie Wong1960 年）中扮演蘇絲黃為她贏得金球獎最有前途的女性新人獎。

她表示，在那個年代，亞裔演員能在好萊塢電影扮演亞裔角色是一種勝利，因為這些角色都是由畫著奇怪斜眼妝的白人演員扮演的，或者只能扮演傅滿洲反派、性感過度的龍女和喜劇小丑及店主、女傭和男僕。所有女性，尤其是好萊塢女性，都努力讓自己變得美麗，因此被稱為「亞洲芭杜」是一種真正的讚美，身穿緊身旗袍登上「Life」雜誌封面，也是一種勝利。

亞裔演員 好萊塢 加州

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