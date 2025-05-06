黃石公園車禍 旅行社、司機責任 視警方調查而定

黃石公園附近重大車禍7死8傷，車上大多是華人。（美聯社）

黃石國家公園附近發生致命交通事故，導致7死8傷，承接此次旅行團的南加 旅行社是否有責任？律師認為不一定，具體看事故原因界定，「如果旅行社司機有責任，旅行社大概率有責任，比如是否存在誤失招工、不合理排班等導致司機疲勞駕駛等情況。」

7死8傷悲劇發生後，很多人將目光對準南加組團的Ctour Holiday旅行社，更有不少華人 公開指責該旅行社應承擔重大責任。事故原因尚未調查清楚前，Ctour Holiday於3日表態，對於遊客及家屬所經歷的哀痛感同身受，將恪守合同義務和人道關懷，承擔死傷者親屬來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間住宿。

旅行社究竟有無責任、該承擔什麼責任？洛杉磯資深車禍律師王祖澤表示，在這起車禍事故當中，旅行社有可能面臨重大法律責任。尤其是車禍所造成的死亡和其他人體傷害賠償，但目前還在等待警方完成進一步調查，以決定最終的法律責任。此外，他提醒華人遊客在美國旅遊時，一定要確認旅行社擁有足夠的商業汽車保險 保額。

劉龍珠律師認為，旅行社是否需要承擔責任，要根據具體情況分析。如果事故最後界定，車禍原因完全在於皮卡車司機，如對方酒醉或極度疲倦駕駛導致車禍，旅行社司機沒有任何責任，那旅行社也就不用承擔責任。「從車禍現場畫面看，有一種可能，皮卡車司機超車，導致與旅行社客車相撞。」

不過，劉龍珠表示，調查結果如果顯示旅行社司機在事故中沒有責任，但旅行社也可能存在其他過失，包括有無定期維修汽車、車輛是否存在安全隱患等。假如調查結果顯示，司機在事故中負有責任，旅行社也不一定100%需承擔相應責任，要看背後具體原因。如果司機肇事原因與旅行社完全無關，純屬個人行為，那旅行社可能就無需承擔責任。

劉龍珠分析各種可能，假如旅行社司機開車時有危險行為，且此前出現類似情況，但旅行社沒有開除他，這就是雇主明知員工有安全隱患仍雇用，法律界定為疏忽僱傭（negligent hiring），屬於誤失招工，雇主須承擔相應連帶責任。他還指出，如果雇主排班存在問題，比如安排司機一天駕駛十多個小時，導致其疲勞駕駛，發生事故概率增大，在種情況下，旅行社也有責任。

這起重大悲劇的責任究竟該由誰承擔，最後要看當局調查結果。業內人士提醒遊客，此類交通事故並非偶發，人們在外旅行，人身安全最重要，不要為了省錢挑選廉價旅行團，避免安全隱患。