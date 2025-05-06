黃石公園車禍警惕 行前問明保險

黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石國家公園附近1日晚發生重大交通事故，造成7人死亡、8人受傷，死傷者多為華人 。這起悲劇引起廣泛關注，當局仍在調查事故原因。律師認為，根據以往經驗，此類車禍恐涉多方責任，死傷者家屬或可提告包括雙方司機、旅行社、汽車製造商、交通路段管理方等，爭取最大利益的賠償。

律師劉龍珠表示，黃石公園 這起涉及華人的重大交通事故，並非近年來首例。2019年，猶他州國家公園附近，也曾發生類似悲劇，載有30名華人的巴士翻車，造成多人死亡、重傷。根據以往處理車禍事件經驗，律師認為，雖然這起事故原因還在調查中，但責任恐涉及多方。在後續賠償中，死傷者家屬或可將所有責任方推上被告席，最後由法官判定，每一方究竟該承擔多少比例的責任。

車禍現場畫面顯示，道奇公羊皮卡車（Dodge Ram pickup）與載有華人遊客的賓士客車（Mercedes passenger van）相撞，賓士客車被火海吞噬。相關報道指出，事發路段是通黃石公園的必經之路，雖然只有雙車道，道路較窄，但這是一條長達數英里的筆直馬路，周圍也並非懸崖峭壁。

「兩車迎頭相撞，說明至少一部車開到對方車道中，也可能兩部車在同一時間點都過線，造成相撞。」劉龍珠解釋，對這種情況，法律有兩個專業術語，分別是共同過失（contributory negligence）、比較過失（comparative negligence），前者是雙方都有過失責任，後者是各自承擔多少比例的責任，「加州 法律界定，雙方責任可以量化。此類車禍官司通常耗時長久，最後判斷雙方各承擔百分之多少的責任。」

除司機責任，劉龍珠認為，也不排除兩部汽車本身質量有問題，「比如剎車不靈、或其他設備故障，如果是汽車原因導致，就可以提告車商。」此外，交通事故發生路段，設計是否科學，有無安全隱患，此前有無類似事故等，也可以依情況提告路段的管理方。

這起事故死傷者，多為來自中國的華人遊客，在後續法律階段，是否存在特別的困難？劉龍珠表示，境外遊客申請交通事故賠償，與境內人士沒有任何不同，「無論當事人在美國有無合法身分，他們申請賠償、以及賠償金額沒有影響，一切按照當地法律程序進行。」關於死傷者家屬可以拿到多少賠償金，律師指出，關鍵在兩部車的保險買了多少。