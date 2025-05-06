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拚死也要偷渡來美 小船翻覆3亡4傷9失蹤

編譯陳盈霖／綜合報導
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一艘疑似載著偷渡客的船隻，5日於聖地牙哥海岸發生事故，造成3人死亡，4人受傷9人失蹤。（取材自NBC）
一艘疑似載著偷渡客的船隻，5日於聖地牙哥海岸發生事故，造成3人死亡，4人受傷9人失蹤。（取材自NBC）

KSBY電視台引用美聯社的報導，1艘疑似載有偷渡客的漁船，5日清晨於聖地牙哥（San Diego）太平洋海岸（Pacific coast）翻覆，造成3人死亡，4人受傷與9人失蹤。美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）正搜尋失蹤者，現場還有乘坐直升機的急救人員、乘船與搭乘水上摩托車的救生員，其他救援人員在沙灘上尋找需要緊急醫療救助者。

警衛隊官員薩佩（Chris Sappey）表示，事故發生於日出後不久，距離美墨邊境以北約35哩，目前尚不清楚該船隻來自何處。他形容該船為潘加船（Panga），是一種開放式漁船，通常被用於走私。「他們不是遊客」薩佩說，「這應該是艘涉嫌偷渡的船隻，主要為偷運人口，並非販賣毒品，是從邊境以南行駛過來」。目前官員尚未提供船上人員其他資訊，包括3名死者身分。4名傷者已送醫治療，海岸警衛隊派出直升機和船隻持續搜尋失蹤者。薩佩補充，船上至少有兩名兒童。

聖地牙哥縣警局官員巴庫里斯（Nick Backouris）表示，托里松州立海灘（Torrey Pines State Beach）的登山者和目擊者當天上午6時30分左右報告稱，1艘船在近岸處翻覆，「1名在附近登山的醫師報告說，有人在沙灘上進行心肺復甦術，我正跑過去。」根據聖地牙哥國家氣象局氣象學家韋斯特林克（Sebastian Westerink），事故發生地點風力輕微，波浪起伏緩慢，浪高6呎，水溫為華氏63度。

在搜救進行期間，1台挖土機將該潘加船移至海灘上。這艘超過20呎長的木製船隻單引擎明顯損壞，船隻表面有著磨損的藍色油漆，座位是木板製成，船內有1雙運動鞋、10多件救生衣、1個空的防水手機袋和幾個水瓶。

在加州海岸偷渡長期以來是一種風險極高的替代路徑，以避開嚴密警戒的陸地邊境。這些單引擎或雙引擎船隻通常在深夜從墨西哥海岸出發，有時向北航行數百哩。2023年，兩艘偷渡船在濃霧中靠近聖地牙哥海灘時發生事故，造成8人死亡，1艘船於海浪中翻覆，這是美國沿海最致命的海上走私事件之一。

偷渡客 聖地牙哥 邊境

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