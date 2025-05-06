ICE：庇護城愈抗拒 愈加強突襲無證客

川普政府執政的前100天內，ICE共逮捕6000多名非法移民。(KTLA5電視台)

移民暨海關執法局(ICE )代理局長里昂斯(Todd Lyons)日前表示，如果庇護城市拒絕與聯邦執法部門合作，ICE將「動用一切執法資源」，加強對這些庇護城市的突襲力度；並讚揚加州 當局最近配合聯邦執法，拘留無證移民。

據FOX新聞台報導，里昂斯最近就川普政府的大規模驅逐政策、以及相關議題發表看法，稱無論庇護城市的政策如何，ICE特工都將繼續追捕無證移民中的犯罪分子。

「庇護城市愈是加倍限制，我們就愈要加大執法力度。我們希望與各地政府合作，但如果他們不願與聯邦合作，不願與ICE合作，我們就會竭盡所能，動用一切執法資源部署該轄區，處理公共安全威脅問題。」里昂斯補充說，如果庇護城市不想合作，他們就會自己尋求方法解決問題。

里昂斯讚揚加州州長紐森（Gavin Newsom），因為後者最近表態，加州將與ICE合作。作為一個庇護州，加州通常不配合移民當局的執法行動，但紐森表示，加州願意與ICE合作，滿足其拘留請求。此前，FOX報導指出，一名無證移民因駕車過失殺人被定罪，將於7月19日出獄，比原定刑期提前六年多，此舉引發眾怒。對此，紐森稱，加州將配合ICE對這名無證移民繼續拘留。

里昂斯稱讚紐森的做法，表示當人們了解ICE正在處理的個案時，就會配合。並稱，該部門全面了解這些案件背後的細節，「地方政府與ICE合作，消除這些公共安全威脅，這是合乎常理的做法。」

ICE指出，在川普政府執政的前100天裡，該機構共逮捕6000多名非法移民 。里昂斯表示，該部門將繼續「清除最危險的無證移民個體」，他認為，當暴力幫派成員、性犯罪者和芬太尼毒販被驅逐出境時，沒有人能對此提出異議。「ICE正在保護社區，將公共安全威脅從社區中清除出去，保護我們的孩子。」