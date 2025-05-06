澳門總商會獎學金 開放申請至6／30止

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會2024學生獎學金頒獎典禮。（本報檔案照）

美國澳門 總商會和澳門總商會基金會即日起開放2025年度獎學金申請，6月30日截止。

澳門總商會基金會優秀學生獎學金本年度共有11個名額：三個特別獎學金金額分別為3000美元、2000美元和1000美元；另設八項鼓勵獎，均為500美元。

澳門總商會重視華人 學子教育，總商會幹部多年帶頭捐資助學，並拋磚引玉發動社會捐助，為優秀華裔學子和清寒學生提供資金鼓勵和幫助。總商會基金會會長暨前蒙特利公園市 市長黃維剛表示，今年是澳門總商會和澳門總商會基金會連續第五年舉辦優秀學生獎學金評選，澳門總商會希望盡一己之力，鼓勵與支持優秀華人學生。

他表示，南加州澳門同胞人數雖然不多，目前會員100多位，但大家非常團結，重視教育是澳門華人傳統，大家都願意出錢出力，籌集獎學基金。

他表示，澳門總商會與很多同鄉會不同，獎學金不局限澳門弟子，只要孩子優秀，達到申請條件，都歡迎申請。2021年至2024年，先後有40多位優秀高中畢業生獲此獎學金。

所有申請人須填寫申請表格，申請條件包括：申請人必須是2024年高中畢業、將在今年秋天進入大學學習；申請人需提供高中兩年的學校成績表、今秋將前往深造的大學名稱以及錄取證明；申請人需提供一篇小文，向獎學金評審委員會介紹自己。所有申請的材料，將由獎學金評審委員會評估。申請細節可聯繫基金會副會長Nancy陳，626-617-2931，Email：[email protected]，[email protected]。