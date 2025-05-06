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內陸莫瑞諾谷、勝利谷市 獲永續發展建設獎

記者啟鉻／河濱即時報導
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圖為勝利谷健康關懷中心。（市府官網）
圖為勝利谷健康關懷中心。（市府官網）

加州政府協會（SCAG）近日在棕櫚沙漠市舉辦年度區域大會，向內陸莫瑞諾谷市（Moreno Valley）和勝利谷市（Victorville）頒發2025年永續發展建設獎。

河濱縣莫瑞諾谷市的EVolution計畫，榮獲「清潔城市：替代燃料與基礎設施」獎項。該項目包含市政廳停車場的公共電動車充電站、即將啟用的商用充電中心，以及市政府電動車隊的擴建。此舉預計將市政車輛的碳排放量減少四成，街道也將更加安靜。同時，平均每英里的營運成本降低約12美分，展現出城市邁向永續交通的決心。

聖伯納汀諾縣勝利谷市則憑藉「健康關懷中心（Wellness Center）」計畫，獲得「住宅創新獎（Housing Innovation Award）」。該中心整合住宅、醫療照護、寵物服務、交通接駁、本地設施及支援性服務，為當地居民，特別是無家可歸者，打造安全、穩定且有尊嚴的生活空間。該中心透過加州Homekey補助金計畫獲得2800萬美元資金建設，總面積達2萬5950平方英尺，被譽為加州創新住宅照護的典範。

SCAG前任區域理事會主席、聖伯納汀諾縣縣政委員哈格曼（Curt Hagman）向所有獲獎城市與團體表達祝賀，並表示，這些創新計畫不僅改善當地居民的生活品質，更為南加州未來的可持續發展指引方向。

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