假拖車真盜竊 拆走關鍵零件 失主還須付400元「贖」車

監控畫面顯示，該女子車輛被一名男子駕駛的假冒拖車的偷走。（圖片來自KTLA電視台）

KTLA電視台報導，南加州 一女子日前成為假拖車真詐騙的受害者。雖然該女最終找回汽車，但關鍵零件已被偷走；而更離譜的是，該女還被迫支付額外拖車費用。

事件發生在4月30日，當天凌晨2時，一輛皮卡車停在塔札納（Tarzana）地區的受害人住所前，男嫌犯駕駛的這輛皮卡車搭載輪輔系統，可將受害人的車輛拖走。根據監控畫面，嫌犯將受害者的黑色轎車掛上皮卡車後，迅速駛離。

受害女子表示，該皮卡車經過改裝，外觀看起來像處理違規停車的拖車，較難引起路人懷疑。

受害女子說，當天早上，她如常準備開車上班，卻發現她的2010年款現代伊蘭特（Hyundai Elantra）轎車不翼而飛。她報警查詢，發現她的車輛未被拖到合法的扣車場。通過查看自家安裝的監控錄像，她發現偷車的過程被完整拍下，隨後便報案並申請警局立案調查。

當晚11時，警方在101號公路靠近坦帕大道（Tampa Avenue）旁發現她的車，並將其拖回扣車場。當她取回被偷走的車時，發現車輛已經遭拆解。

「我當時眼淚忍不住流下來」，她哽咽說，「他們偷走電池、催化轉換器和引擎歧管，還把車子弄得一團糟，凹陷不堪，當時我簡直不敢相信。」

讓該女更不滿的是，雖然她的車輛是被偷，但仍要支付400美元的扣車儲存和拖車費。她認為，這非常不公平，因為她的車從沒有被合法拖走，而是被竊賊盜取。

這起盜竊引發社區關注，受害人希望分享經歷，提醒居民在遭遇拖車時要保持警覺，要小心可能的偽拖車，並警惕陌生拖車車輛或在街上遊蕩的拖車司機。