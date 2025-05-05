蒙市天城基督教會 邀華頌音博士教授聖經音樂

天城教會注重音樂，認為音樂是生命中大的喜樂，聖樂是打開心靈敬拜的最大的力量。（天城教會提供）

蒙特利公園市 的天城基督教會將於5月11日和25日舉辦兩場教會音樂研習會，邀請華頌音博士（Dr. Sophia Hua ）教授聖經音樂。

蒙特利公園市的天城基督教會將於5月11日和25日舉辦兩場教會音樂研習會，邀請華頌音博士（Dr. Sophia Hua ）教授聖經音樂。（天城教會提供）

華頌音擁有超過20年在學校和教會教授音樂的經驗，課程目標是以聖經中的讚美及敬拜為根基，教導音樂崇拜的選詩歌方式，會介紹不同風格的教會音樂及基本音樂概念，從聖經角度來看教會音樂和敬拜讃美 ，同時實際操練音樂崇拜。任何希望在音樂事奉上有所成績的基督徒或有興趣民眾都可參加，學習結束通過考試者可獲頒發結業證書。

天城基督教會是位於蒙特利公園市一個純福音的小而美教會，牧師何秀申來自台灣，他注重音樂，認為音樂是生命中大的喜樂，聖樂是打開心靈敬拜的最大力量。多年來教會也幫助無數教友獲得新生，而教會廚房總是有足夠的食物免費供大家享用。

研習會時間是5月11和25日午2:00PM至4:00PM，天城基督教會地址是332 North New Ave Monterey Park CA 91755。即日可報名，詳情請洽侯教務長TEL:(626)678-3658，電郵是[email protected]。