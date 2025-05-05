我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

蒙市天城基督教會 邀華頌音博士教授聖經音樂

洛杉磯訊
天城教會注重音樂，認為音樂是生命中大的喜樂，聖樂是打開心靈敬拜的最大的力量。（天城教會提供）
天城教會注重音樂，認為音樂是生命中大的喜樂，聖樂是打開心靈敬拜的最大的力量。（天城教會提供）

蒙特利公園市的天城基督教會將於5月11日和25日舉辦兩場教會音樂研習會，邀請華頌音博士（Dr. Sophia Hua ）教授聖經音樂。

蒙特利公園市的天城基督教會將於5月11日和25日舉辦兩場教會音樂研習會，邀請華頌...
蒙特利公園市的天城基督教會將於5月11日和25日舉辦兩場教會音樂研習會，邀請華頌音博士（Dr. Sophia Hua ）教授聖經音樂。（天城教會提供）

華頌音擁有超過20年在學校和教會教授音樂的經驗，課程目標是以聖經中的讚美及敬拜為根基，教導音樂崇拜的選詩歌方式，會介紹不同風格的教會音樂及基本音樂概念，從聖經角度來看教會音樂和敬拜讃美 ，同時實際操練音樂崇拜。任何希望在音樂事奉上有所成績的基督徒或有興趣民眾都可參加，學習結束通過考試者可獲頒發結業證書。

天城基督教會是位於蒙特利公園市一個純福音的小而美教會，牧師何秀申來自台灣，他注重音樂，認為音樂是生命中大的喜樂，聖樂是打開心靈敬拜的最大力量。多年來教會也幫助無數教友獲得新生，而教會廚房總是有足夠的食物免費供大家享用。

研習會時間是5月11和25日午2:00PM至4:00PM，天城基督教會地址是332 North New Ave Monterey Park CA 91755。即日可報名，詳情請洽侯教務長TEL:(626)678-3658，電郵是[email protected]

蒙特利公園市

上一則

全都因為川普這番操做 今夏想出遊的人有便宜可撿

下一則

徐佳青頒僑務榮譽職聘書 感謝僑界奉獻心力

延伸閱讀

蒙市Pacific Plaza時尚精品公寓 限量折扣1.5萬元

蒙市Pacific Plaza時尚精品公寓 限量折扣1.5萬元
迦南教會攜手台灣布袋戲團「集藝戲坊」 灣區布道

迦南教會攜手台灣布袋戲團「集藝戲坊」 灣區布道
羅馬琳達華人教會 5月4日起7天免費精神健康講座

羅馬琳達華人教會 5月4日起7天免費精神健康講座
迦南教會攜手台灣布袋戲團集藝戲坊 矽谷灣區佈道會

迦南教會攜手台灣布袋戲團集藝戲坊 矽谷灣區佈道會
蒙市推共乘接駁服務 前六月免費

蒙市推共乘接駁服務 前六月免費
蒙市馬凱博高中校友遺孀 捐母校樂隊50萬元

蒙市馬凱博高中校友遺孀 捐母校樂隊50萬元

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全