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華男冒充國稅局官員行騙 得手2萬美元

洛杉磯訊
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警方對歐子全的車輛進行搜查，發現並沒收一把槍、毒品及多張身分證。（圖／河濱縣警局提供）
警方對歐子全的車輛進行搜查，發現並沒收一把槍、毒品及多張身分證。（圖／河濱縣警局提供）

根據河濱縣（Riverside County）警方最新消息，亞凱迪亞市男子歐子全（Ziquan Ou，音譯），涉嫌冒充國稅局（IRS）官員，從一名受害者手中騙走約2萬美元，歐子全於諾可市（Norco）被捕。

河濱縣警局表示，1日上午11時30分，警員前往Kips Korner街2300號街區進行詐騙調查。受害人稱，一男冒充國稅局官員，謊稱受害人的帳戶遭盜用，並騙取約2萬美元。

經調查，該嫌疑人是歐子全，從姓氏判斷應為華裔。警方稱，歐子全在詐騙得手後，隨後再次聯絡受害人，要求提供更多資金。受害人同意支付該款項，並同意讓歐子全前往其住所取款。當歐子全抵達受害人住所時，警員已經在場，並將其逮捕。

警方隨後對歐子全的車輛進行搜查，發現並沒收一把槍、毒品、多張身分證及大量禮品卡。

歐子全被控多項與詐騙相關的重罪指控及持有毒品罪，送入羅伯特普雷斯利拘留中心（Robert Presley Detention Center）拘押。

警方表示，該案件可能涉及其他受害人，鼓勵任何有相關資訊的民眾，聯繫阿科斯塔（Acosta）警官，電話951-270-5673。

亞凱迪亞市男子歐子全（Ziquan Ou，音譯），涉嫌冒充國稅局（IRS）官員，...
亞凱迪亞市男子歐子全（Ziquan Ou，音譯），涉嫌冒充國稅局（IRS）官員，從一名受害者手中騙走約2萬美元。（圖／河濱縣警局提供）

國稅局 亞凱迪亞 華裔

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