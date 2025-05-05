徐佳青頒僑務榮譽職聘書 感謝僑界奉獻心力

出席僑務榮譽職人員聘書頒發典禮的獲聘人員與來賓齊聚一堂，合影留念。徐佳青（前排左六）代表總統頒發聘書，表彰僑界長期對台灣的支持與奉獻。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青3日抵洛杉磯 僑教中心，代表中華民國總統賴清德主持僑務榮譽職人員聘書頒發典禮，向逾70名海外僑領頒發聘書。徐佳青表示，南加州 僑界是全球僑力最強大區域之一，僑務榮譽職人員兩年來從50人增至70餘人，展現台灣海外社群蓬勃發展的活力與向心力。

本次獲聘者包括僑務委員5人、僑務諮詢委員13人、僑務顧問24人與僑務促進委員12人，未能到場者另擇期頒發。徐佳青表示，榮譽職不只是榮譽，更是對社會的責任，象徵對台灣的熱愛與服務精神。兩年前頒發聘書約50人，尚可在大門前排列合照，如今受聘人數已增至70人以上，顯示僑界投入日益踴躍。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，榮譽職既是責任也是榮譽。他感謝榮職人員過去兩年多來對經文處的支持與協助，並強調委員長親自頒發證書，顯示政府對這項職務的重視。

徐佳青在洛杉磯僑務榮譽職人員聘書頒發典禮上致詞，強調榮譽職是一份榮譽也是責任，並代表總統向僑界表達感謝與肯定。（記者張庭瑜/攝影）

徐佳青提醒，依美國國土安全部3月公告，台灣旅客出入境時，應於國籍欄填寫「TAIWAN」，以避免被誤歸類為中國籍而延誤通關。她呼籲榮譽職人員協助宣導此訊息，確保親友通關順利。她也指出，雖然僑教業務不斷擴張，但編制並未增加，僅靠三位常任人員與榮譽職幹部協力支撐，能維持高效率運作，難能可貴。

她還提到，台灣已逐漸建立全球品牌形象。「Taiwan」不僅代表地名，更象徵品質與信賴。她分享，手搖飲已成全球風潮，許多非台灣人經營的店家亦標註「Taiwan」，足見台灣形象深植人心。