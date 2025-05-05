佳音社「慈母手中線」慶典 表彰3位「非凡母親」

第34屆「慈母手中線」母親節慶典表彰三位非凡媽媽：余張美淑（右三）、李玲華（右一為其兒子，代替領獎）、陶徐玉珍（右四）。（記者劉子為/攝影）

由佳音社主辦、世界日報協辦的第34屆「慈母手中線」母親節 慶典於5月3日在鮑爾 溫公園（Baldwin Park）表演藝術中心溫馨登場，吸引大批民眾齊聚一堂，透過音樂、舞蹈與戲劇，向辛勞奉獻的母親們獻上最誠摯的敬意。活動當天表彰三位「非凡母親」，並特別推出結合AI科技與時代議題的情境短劇「智能媽媽」，用創新方式描繪無可取代的母愛。

佳音社社長鄒王見山表示，「慈母手中線」創立於1989年，為母親提供寓教於樂的平台，不僅透過表演傳遞溫情，也邀請專家學者分享與母職相關的重要議題，或由「非凡母親」親述生命故事。今年主題為「母親的腳印」，意指母親的一步一印皆是子女成長的祝福。

短劇「智能媽媽」由義工自編自演，講述一位母親在高科技時代，堅持用親手烹煮的料理守護家庭溫度。（記者劉子為/攝影） 鄒王見山表示，今年活動主題為「母親的腳印」，意指母親的一步一印皆是子女成長的祝福。（記者劉子為/攝影）

鄒王見山指出，今年的短劇「智能媽媽」由義工自編自演，歷經多次劇本修改與密集排練，雖非專業演員，卻力求專業呈現。劇情講述一位母親在高科技時代，堅持用親手烹煮的料理守護家庭溫度，傳遞「媽媽的味道無法被機器人取代」的真摯情感，觸動觀眾共鳴。

當日活動表彰三位「非凡母親」，她們的故事展現出母親在困境中不屈不撓的精神，感動全場。余張美淑的二女兒15歲時罹患重症，歷經24次手術、長達4個月的植物人狀態，醫師三度宣告無法搶救，但余張美淑始終未曾放棄，憑藉信仰與毅力日夜照護，終讓女兒奇蹟甦醒。

另一位「非凡母親」李玲華熱愛蘭花與料理，曾為醫院設計營養午餐並負責病人餐食審核20年。她曾犧牲職涯、清晨五點上班只為在孩子回家時準備好點心與晚餐，堅持「媽媽要在」，讓孩子感受到家的溫度。三名子女皆從加州 名校畢業，事業有成，並延續母親對蘭花的熱愛。

陶徐玉珍育有六名子女，堅持以信仰與教育為本，在物資匱乏年代辛勤養育下一代，無論身在何地皆以尋找教會為首要之事。她活到老學到老，熟練英語、插花、烘焙、太極劍、針織等技能，至今依然每日清晨步行誦經，生活規律、信念堅定。

活動現場節目內容豐富，包括Tina Dance Studio學生們演出的三支融合中華文化的舞蹈、祖孫三代共唱親情歌曲、小提琴演奏等，營造出溫馨感人的氛圍。鄒王見山分享到，今年是佳音社成立50周年，將舉辦多項慶祝活動。