我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

黃石公園車禍／旅行社願承擔遇難者親屬機酒費用

記者張宏／洛杉磯報導
Ctour Holiday旅行社負責人表示，將承擔死傷者親屬來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間的住宿。（微信截圖）
Ctour Holiday旅行社負責人表示，將承擔死傷者親屬來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間的住宿。（微信截圖）

愛達荷州黃石國家公園附近1日晚間發生重大交通事故，造成7人死亡，8人受傷。承接該旅行團的Ctour Holiday旅行社3日表示，旅行社和車上所有乘客都是受害者，對於遊客及家屬所經歷的哀痛感同身受，並將恪守合同義務和人道關懷，承擔死傷者親屬來往美國的機票簽證和來美後處理車禍期間的住宿。

該旅行社負責人表示，車上乘客包括12名中國籍人士和兩名義大利籍華人，其中五名遊客身亡。過去36個小時真是人生中最痛苦的一段時間，為無緣無故失去生命的員工和客人心痛，想到其家屬們的悲傷，真是欲哭無淚。旅行社和警察、中國駐美使領館、律師、保險公司都保持著頻繁互動，旅行社商業保險也已介入。

他進一步表示，「這起嚴重事故仍在調查之中，警方尚未確認具體原因。在這場突如其來的不幸中，其旅行社及車上所有乘客同樣是受害者，大家所經歷的哀痛，我們感同身受。基於同情與人道關懷，我司將全力為遇難者家屬及受傷乘客家屬提供必要的支持與妥善安排，包括來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間的住宿均由我司承擔。」

艾達荷州警方3日新聞稿顯示，車禍發生後，所有涉及事故乘客都被送往醫院接受治療，受傷的八名乘客被認為沒有生命危險。

保險 簽證 機票

上一則

慶祝亞太文化月 洛中領館開放日 逾70師生體驗過端午

下一則

法廊快報╱加州刺青須滿18歲 違者觸法

延伸閱讀

魯比歐：外國人若違法 抓到就撤銷簽證

魯比歐：外國人若違法 抓到就撤銷簽證
黃石公園車禍：旅行社願承擔遇難者親屬機票住宿

黃石公園車禍：旅行社願承擔遇難者親屬機票住宿
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
黃石公園車禍皮卡駕駛確認 舊金山中領館旅行安全提醒

黃石公園車禍皮卡駕駛確認 舊金山中領館旅行安全提醒
黃石公園附近車禍 中使館證實5中國公民死亡

黃石公園附近車禍 中使館證實5中國公民死亡
溫哥華撞人案嫌犯接受精神評估 民眾到現場獻花哀悼

溫哥華撞人案嫌犯接受精神評估 民眾到現場獻花哀悼

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決