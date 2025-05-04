暑期來臨 阿罕布拉為兒少提供免費夏季餐

阿罕布拉6月2日至8月8日期間，為少年兒童提供免費夏季餐。（阿市政府提供）

洛杉磯 縣華人 聚居區阿罕布拉 市（Alhambra）宣布，夏季免費食品服務計畫重啟。將於6月2日至8月8日期間，為所有1歲至18歲的少年兒童提供免費營養餐，並可參加免費抽獎、 多項遊戲活動等。

這項免費食物計畫，旨在確保孩子們在暑假期間也能享用健康膳食。該計畫由阿罕布拉市公園和娛樂部門（City’s Parks and Recreation Department）管理，並由農業部 (USDA) 資助，方便公眾參與，無需註冊或提供任何收入證明。

阿市市長黃幼平（Katherine Lee）表示，這項計畫體現阿罕布拉對家庭健康和福祉的關注，「我們很自豪能夠傳承這一重要傳統，確保孩子們在暑假期間也能享用新鮮營養的膳食。」

此項夏季食物服務，將於每周一至周五在阿市指定地點和時間，免費提供午餐和小吃，先到先得。提供食物的場所包括阿曼索公園（Almansor Park），午餐從上午11時30分至下午1時30分， 點心時間是下午3時至4時；阿罕布拉公園（Alhambra Park），午餐從中午12時至下午2時，點心時間是下午3時至4時；格拉納達公園（Granada Park），午餐時間從中午12時至下午2時， 點心時間從下午3時至4時。

除提供免費午餐和小吃外，該食物計畫還包括各項娛樂活動，每周都會有免費的抽獎、遊戲和活動，如需了解更多信息，請致電阿市公園和娛樂部，電話是626-570-5081。