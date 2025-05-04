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慶祝亞太文化月 洛中領館開放日 逾70師生體驗過端午

記者張宏╱洛杉磯報導
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中國駐洛杉磯總領館於4月30日舉辦「感知中國-慶端午暨亞太文化遺產月」總領館開放日活動，來自南加地區三所學校70多名師生一起體驗中國文化和美食。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領館於4月30日舉辦「感知中國-慶端午暨亞太文化遺產月」總領館開放日活動，來自南加地區三所學校70多名師生一起體驗中國文化和美食。（中領館提供）

中國駐洛杉磯總領館於4月30日舉辦「感知中國-慶端午暨亞太文化遺產月」總領館開放日活動，來自南加地區三所學校70多名師生一起做客，體驗中國文化和美食，共度端午佳節。總領事郭少春表示，大家親身感受中國文化是與中國連結的開始，也是友誼的開始。

來自南加州的Larchmont 特許學校、New Covenant Academy和威尼斯高中三校逾70名美國青少年走進中領館，寫漢字、扎燈籠、吃粽子，親身感受中國文化。現場喜氣洋洋熱鬧非凡，活動由教育領事王群主持，分為中國文化小課堂、沉浸式體驗中國文化以及品嚐中國美食等環節，膚色各異的年輕人聚集在不同的攤位前做各種互動體驗。

中國駐洛杉磯總領館舉辦總領館開放日活動，膚色各異的年輕人聚集在不同的攤位前，做各...
中國駐洛杉磯總領館舉辦總領館開放日活動，膚色各異的年輕人聚集在不同的攤位前，做各種互動體驗。 （中領館提供）

中領館總領事郭少春表示，中美建交46年來雖歷經曲折，但在雙方共同努力下，兩國經貿、教育、旅遊、氣候變遷和公共衛生等領域合作取得巨大成就。中美攜手應對各種全球性挑戰，符合兩國人民和世界的利益。透過對話與合作，將為年輕一代創造更美好的未來。去年有一名學生向他講述想攻讀國際關係碩士學位的夢想，他鼓勵這個學生勇敢追夢，如今這個學生已開始在北京學習，主修國際研究。2024年有1萬6000名美國年輕人赴華交流，其中加州學生人數在美國各州中排名第一。他鼓勵更多美國年輕人去中國親眼看一看，他們會發現，除了差異，彼此有更多相似之處。

中國駐洛杉磯總領事郭少春發言。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領事郭少春發言。（中領館提供）
中國文化小課堂由郭少春的夫人王薇參贊主持。（中領館提供）
中國文化小課堂由郭少春的夫人王薇參贊主持。（中領館提供）

中國文化小課堂由郭少春的夫人王薇參贊主持。當大螢幕播放完介紹中國文化的影片後，王薇現場和同學們互動提問，學生們準確回答了龍舟、粽子、燈籠、生肖等中國文化元素，顯示大家對中國文化有著基本了解。王薇表示，現場氣氛熱烈，學生們表現出對中華文化的興趣。尤其是她提出的那些關於中國傳統文化的問題，大家都能回答，有的學生還是用中文回答，可見中國文化在美國學生中已有一定的影響。她希望今後還有更多機會與當地學生和其他各界美國朋友交流，介紹中國文化。

15歲的威尼斯高中學生Ruby在小課堂上表示，她從幼兒園開始學中文，特別愛中國文化。今年暑期將去上海學習，期待中國之行。

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