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鮑爾溫市獲SCAG可持續建設首獎

洛杉磯訊
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鮑爾溫市榮獲南加州政府協會2025年度可持續建設首獎。（鮑爾溫公園市官網）
鮑爾溫市榮獲南加州政府協會2025年度可持續建設首獎。（鮑爾溫公園市官網）

南加州政府協會（SCAG）公布2025年度可持續建設獲獎名單，鮑爾溫市榮獲首獎；洛杉磯捷運（LA Metro）、聖蓋博谷政府同盟（SGVCOG）與蘭卡斯特市也獲重要獎項。

鮑爾溫公園市以「減少無家可歸者計畫」獲得本次評比最大獎「可持續發展卓越成就獎」。該市近年建立了兩座迷你住宅村落「Esperanza Village」（2021年啟用）和「Serenity Homes」（2022年啟用），為遊民提供41個家庭住宅單位。除了基本庇護，這些設施還提供完整的生活支持服務，包括心理健康照護、每日膳食與將來長遠住房協助，同時透過設計良好的私人空間保障居民尊嚴。從2020年至2024年，當地遊民人口減少約70%。

來自南加六縣的七項發展計畫獲得獎項。除了鮑爾溫公園外，洛杉磯捷運獲得「活躍、安全與健康獎」，洛杉磯捷運為東區交通走廊所制定的「首／末哩計畫（First/Last-Mile Plan）」，改善了交通站點周圍的步行與自行車通行安全與無障礙性。

聖蓋博谷政府同盟獲得「綠色地區、氣候行動與資源保育獎」，其下Fresh SGV項目透過三個區域性食物回收中心，每年回收超過300萬磅食物。

蘭卡斯特市獲得「規劃、政策與計畫獎」，該市要求開發商支付「公平份額」的費用以支持減少車輛行駛里程。

其他獲獎者還包括：聖塔安那市獲「卡門·拉米雷斯公平獎」；莫雷諾谷市（Moreno Valley）獲「潔淨城市獎」；勝利谷健康中心（Wellness Center）獲得「住宅創新獎」。

鮑爾 洛杉磯 聖蓋博

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