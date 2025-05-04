聖蓋博谷年長人士 合奏演出驚艷四座

來自聖蓋博谷各地年長人士組團在世界日報母親節大型活動上表演Guitalele和口琴合奏，驚艷四座。（記者楊青╱攝影）

3日的世界日報母親節 慶祝暨模範母親節表彰活動精彩紛呈，其中由來自聖蓋博谷各地年長人士組團表演的Guitalele和口琴合奏，驚艷四座。

將近30位年長人士演奏的《月亮河》、《我有一個夢想》等世界名曲，獲得臺下雷動掌聲。金弦樂隊團長Allan呂表示，當天參加Guitalele演奏的13位學生，去年才開始組團一起學習演奏，平常20多位學生學習，平均年齡65歲，雖然大家沒有什麼音樂基礎，從頭學起，但積極性非常高，練習起來一絲不苟，短短三個月，已達到了表演水平。

來自香港的Allan呂從小就喜歡音樂，雖然成年之後一直從事電工工作，但對音樂的喜愛一直沒有降溫。退休 後現在更是免費教授Guitalele，樂此不彼。

聼竹口琴的創辦人張勵志，則是在疫情 期間創辦了口琴班，先是在網上免費教課，疫情之後組織大家聚會練習。一個月前，金弦樂隊與口琴樂團合併，攜手為社區慈善演奏。